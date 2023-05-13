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    «Ньюкасл» удержит 3-ю строчку в АПЛ

    «Лидс» — «Ньюкасл». Ставки (к.1.70) и прогноз на АПЛ 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Ньюкасл»
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    Александр Исак
    «Лидс» примет «Ньюкасл» в матче 36-го тура АПЛ, который состоится 13 мая в 14:30 мск. «Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
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    «Лидс»

    Дебют Сэма Эллардайса выдался неудачным. Его команда потерпела очередное поражение в АПЛ, уступив на выезде «Манчестер Сити» (1:2). Хотя борьба велась до последнего и «павлины» даже заставили «горожан» немного понервничать.

    Тем не менее итог негативный. «Лидс» проиграл второй раз подряд. Ранее он потерпел разгромное поражение от «Борнмута» со счетом 1:4. Всего у команды 19 поражений за сезон и 4 неудачи в 5 последних играх.

    Коэффициенты матча Лидс — Ньюкасл

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    25 апреля хозяева набрали единственное очко за месяц, сыграв дома вничью с «Лестером» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает уже 19-е место в зоне вылета, имея 30 очков. Шансы есть — отрыв от «Эвертона» (17-е место) составляет всего 2 пункта.

    Из серьезных кадровых потерь нападающий Луис Синистерра, у которого 5 голов в 19 матчах за клуб в турнире.

    «Ньюкасл»

    «Сороки» в прошлом туре проиграли «Арсеналу» 0:2, хотя начало и концовка осталась за подопечными Эдди Хау. Игра вполне могла завершиться по-другому и «канонирам» результат дался очень нелегко.

    Несмотря на поражение «Ньюкасл» сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице и отрыв от МЮ в 2 очка, так как «манкунианцы» свой матч тоже проиграли.

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    • До «Арсенала» гости выиграли 3 матча подряд — очень яркое выступление против «Тоттенхэма» (6:1), разгром «Эвертона» (4:1) и победа над «Саутгемптоном» (3:1).

    В сумме у «Ньюкасла» 18 побед в 34 турах и всего 5 поражений. Меньше только у «Арсенала» и «Ман Сити». При этом команда Хау по-прежнему имеет наименьшее количество пропущенных голов в топ-4.

    Пропустил две встречи из-за травмы Шон Лонгстафф, у которого гол и 4 ассиста в 32 матчах АПЛ.

    Прогноз и ставки

    «Лидс» будет бороться, но «Ньюкасл» сейчас настолько хорош, что вряд ли «павлины» смогут избежать поражения.

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    Букмекеры думают так же — 4.70 на «Лидс» и 1.70 на «Ньюкасл». Ставка на ничью принимается с котировкой 4.20.

    «Сороки» однозначно победят «Лидс» и тем самым сохранят третье место в таблице. Первая ставка — победа «сорок».

    С учетом текущей результативности «Ньюкасла», можно поставить на тотал больше 2.5 у команды Хау за 2.85. В последних 5 играх турнира «черно-белые» забили 13 голов, а это один из самых высоких показателей.

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    «Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» удержит 3-ю строчку в АПЛ
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