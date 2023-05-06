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    «Ланс» — «Марсель». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Марсель»
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    Лоис Опенда
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 мая, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Мая 2023 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    Эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице. Причем отставание от идущего вторым «Марселя» составляет 1 зачетный балл.

    Оборона команды отличается своей надежностью. В 33 матчах в воротах «Ланса» побывало всего лишь 25 мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Ланс» на выезде минимально одолел «Тулузу».

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    До того «Ланс» одолел крепкий «Монако» (3:0). А вот в матче с ПСЖ команде не удалось проявить свои лучшие качества — поражение 3:1.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут действовать в привычном для себя ритме. Теоретически «Ланс» еще способен побороться даже за чемпионство.

    «Марсель»

    Марсельцы идут на 2 позиции в Лиге 1. Отставание от лидера ПСЖ измеряется 5 очками, так что нужно и самим не плошать, и ждать осечки конкурентов.

    Атака «Марселя» действует вполне результативно. В 33 матчах в ее активе 61 забитый мяч, да и оборона довольно монолитна.

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    • В минувшем туре команда показала свою силу. «Марсель» смог перевернуть ход встречи с «Осером» и победить (2:1).

    Состав у команды по именам весьма приличный. Так что можно рассчитывать на опыт и квалификацию лидеров.

    «Марсель» уж точно будет действовать с позиции силы. Атакующий потенциал у команды огромный, да и шансы на чемпионский титул не испарились.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Марселя» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.50.

    «Марсель» имеет действующую серию из трех побед подряд, однако в последнее время неудачно играет с «Лансом».

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

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    «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Одни забьют, другие — нет
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