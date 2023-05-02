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    Отберет ли «Осасуна» очки у «Барселоны»?

    «Барселона» — «Осасуна». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Примера, 2 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Осасуна»
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    «Барселона» приближается к чемпионству
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2023 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Барселона»

    Команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. И подопечные Хави крайне близки к решению своей задачи.

    Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков. За 6 туров до финиша Примеры такой гандикап можно смело считать огромным.

    Коэффициенты матча Барселона — Осасуна

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    Свой предыдущий поединок «Барселона» провела успешно. На своем поле клуб в большинстве разгромил «Бетис» (4:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы, поэтому осечку хозяев поля против непростого соперника нельзя исключать.

    «Осасуна»

    Гостям из Памплоны есть за что бороться. Они имеют шансы на попадание в еврокубки, причем даже в Лигу Европы, что было бы отличным результатом. Отставание от «Бетиса» за 7 туров до конца составляет всего 5 очков. Математически это возможно.

    «Осасуна» старается. Она выиграла три из пяти игр, одолев «Эльче» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Кадис» (1:0). Хотя были и поражения от «Райо Вальекано» (1:2), а также «Реал Сосьедада» (0:2).

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  • 28/04/2023

    • В любом случае баски проводят отличный сезон. Ранее они в полуфинале Кубка Испании обыграли «Атлетик» из Бильбао, и теперь поспорят за трофей с «Реалом».

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 8-е место. У нее 44 очка. Главное, что бросается в глаза, так это 29 забитых голов. У команды отрицательная разница и она самая скромная в топ-10.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Барселона», коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех «Осасуны» оценивается в 13,75, ничья — в 6,62.

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    Гости забивали в пяти из шести последних матчей, в четырех из которых забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,34.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,26, ведь в трех из пяти последних матчах «Барселоны» было забито меньше 2,5 голов.

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    «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 02.05.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Осасуна» очки у «Барселоны»?
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