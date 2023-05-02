«Барселона» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 мая, начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Команда в нынешнем сезоне борется за чемпионский титул. И подопечные Хави крайне близки к решению своей задачи.

Каталонцы опережают «Реал» на 11 очков. За 6 туров до финиша Примеры такой гандикап можно смело считать огромным.

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Свой предыдущий поединок «Барселона» провела успешно. На своем поле клуб в большинстве разгромил «Бетис» (4:0).

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В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы, поэтому осечку хозяев поля против непростого соперника нельзя исключать.

«Осасуна»

Гостям из Памплоны есть за что бороться. Они имеют шансы на попадание в еврокубки, причем даже в Лигу Европы, что было бы отличным результатом. Отставание от «Бетиса» за 7 туров до конца составляет всего 5 очков. Математически это возможно.

«Осасуна» старается. Она выиграла три из пяти игр, одолев «Эльче» (2:1), «Бетис» (3:2) и «Кадис» (1:0). Хотя были и поражения от «Райо Вальекано» (1:2), а также «Реал Сосьедада» (0:2).

В любом случае баски проводят отличный сезон. Ранее они в полуфинале Кубка Испании обыграли «Атлетик» из Бильбао, и теперь поспорят за трофей с «Реалом».

В турнирной таблице чемпионата Испании «Осасуна» занимает 8-е место. У нее 44 очка. Главное, что бросается в глаза, так это 29 забитых голов. У команды отрицательная разница и она самая скромная в топ-10.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Барселона», коэффициент на победу которой равен 1,23. Успех «Осасуны» оценивается в 13,75, ничья — в 6,62.

Гости забивали в пяти из шести последних матчей, в четырех из которых забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,34.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 2,26, ведь в трех из пяти последних матчах «Барселоны» было забито меньше 2,5 голов.