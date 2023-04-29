«Велес» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

Эта команда сражается за выживание во втором по рангу российском дивизионе. Ныне москвичи находятся в зоне вылета, на 15 месте.

«Велес» отстает от спасительной 14 позиции на 4 очка. Да и атака явно не блещет: всего 28 голов в 28 матчах.

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В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Велес» уступил «Волгарю» со счетом 2:1.

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 3 очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.

«Велес» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Другого пути просто нет: терять очки сейчас смерти подобно.

«Шинник»

«Шинник» проводит вполне себе неплохой чемпионат. Правда, команде Вадима Евсеева пришлось смириться с ролью середняка.

Нынешнее 11 место можно считать полностью логичным. Вот только с атакой у ярославцев не все гладко: всего 31 забитый мяч.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Шинник» дома с минимальным счетом уступил «Алании».

Более того, это поражение стало для команды вторым кряду. А вот не побеждают ярославцы уже на протяжении месяца.

Гости явно сыграют в привычном для себя стиле. «Шинник» постарается реализовать свои шансы в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Велеса» предлагают — 2.45.

На викторию «Шинника» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.18.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать от них результативных действий .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.