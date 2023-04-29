«Велес»
Эта команда сражается за выживание во втором по рангу российском дивизионе. Ныне москвичи находятся в зоне вылета, на 15 месте.
«Велес» отстает от спасительной 14 позиции на 4 очка. Да и атака явно не блещет: всего 28 голов в 28 матчах.
Коэффициенты матча Велес — Шинник
В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Велес» уступил «Волгарю» со счетом 2:1.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 3 очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.
«Велес» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Другого пути просто нет: терять очки сейчас смерти подобно.
«Шинник»
«Шинник» проводит вполне себе неплохой чемпионат. Правда, команде Вадима Евсеева пришлось смириться с ролью середняка.
Нынешнее 11 место можно считать полностью логичным. Вот только с атакой у ярославцев не все гладко: всего 31 забитый мяч.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Шинник» дома с минимальным счетом уступил «Алании».
Более того, это поражение стало для команды вторым кряду. А вот не побеждают ярославцы уже на протяжении месяца.
Гости явно сыграют в привычном для себя стиле. «Шинник» постарается реализовать свои шансы в контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Велеса» предлагают — 2.45.
На викторию «Шинника» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.18.
Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.