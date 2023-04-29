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    «Велес» и «Шинник» будут забивать

    «Велес» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Первая лига, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Шинник»
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    Вадим Евсеев
    «Велес» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Апреля 2023 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •

    «Велес»

    Эта команда сражается за выживание во втором по рангу российском дивизионе. Ныне москвичи находятся в зоне вылета, на 15 месте.

    «Велес» отстает от спасительной 14 позиции на 4 очка. Да и атака явно не блещет: всего 28 голов в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Велес — Шинник

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    В своем предыдущем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Велес» уступил «Волгарю» со счетом 2:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 3 очных поединков были выиграны 2 при одной коллизии.

    «Велес» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Другого пути просто нет: терять очки сейчас смерти подобно.

    «Шинник»

    «Шинник» проводит вполне себе неплохой чемпионат. Правда, команде Вадима Евсеева пришлось смириться с ролью середняка.

    Нынешнее 11 место можно считать полностью логичным. Вот только с атакой у ярославцев не все гладко: всего 31 забитый мяч.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Шинник» дома с минимальным счетом уступил «Алании».

    Более того, это поражение стало для команды вторым кряду. А вот не побеждают ярославцы уже на протяжении месяца.

    Гости явно сыграют в привычном для себя стиле. «Шинник» постарается реализовать свои шансы в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Велеса» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Шинника» дают — 2.84, ничья оценена — в 3.18.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение, так что стоит ожидать от них результативных действий.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.18.

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    «Велес» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. «Велес» и «Шинник» будут забивать
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