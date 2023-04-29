«Нант» и «Тулуза» сыграют в Париже в рамках финала Кубка Франции. Матч пройдет в субботу, 29 апреля, начало — в 22:00 мск. «Нант» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Команда из одноименного города начала путь в Кубке Франции с 1/32 финала. Сначала «канарейки» прошли «Вируа» (2:0), затем лишь в серии пенальти одолели скромный «Тан», а после этого справились с «Анже» (2:1).

В четвертьфинале второго по престижности клубного турнира страны «желто-зеленые» переиграли «Ланс» (2:1), а в полуфинале сломили сопротивление «Лиона» (1:0). Практически все победы команды минимальные, но тем не менее она пробилась в финал Кубка.

Что касается чемпионата Франции, то там подопечные Антуана Комбуаре борются за выживание. В настоящий момент команда из Нанта занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка. Она лишь по дополнительным показателям обходит «Брест», который находится в зоне вылета.

Все прогнозы на Лигу 1

В последней игре «Нант» сыграл вничью с «Труа» (2:2), а до этого уступил «Осеру» (1:2) и расписал мировую с «Монако» (2:2). Последняя победа в Лиге 1 была еще 12 февраля, когда «канарейки» одолели «Лорьян» (1:0).

«Тулуза»

У команды из Тулузы путь в финал полегче и со своими соперниками она справлялась уверенно. В 1/32 финала «фиолетовые» деклассировали «Ланьон» (7:1), затем победили «Аяччо» (2:0), после чего взяли верх над «Реймсом» (2:0).

В четвертьфинале команда из одноименного города разгромила «Родез» (6:1), а в полуфинале на выезде минимально переиграла «Анси» (2:1), после чего смогла пробиться в финал. Кубок Франции «Тулузе» еще ни разу не покорялся.

Во французской Лиге 1 подопечные Дамьена Комолли также выступают удачнее и занимают двенадцатое место в турнирной таблице. В активе команды 41 очко. По сути, уже можно говорить, что «малыши» сохранят прописку в элите.

В последних играх «Тулуза» переиграла «Лорьян» (1:0), проиграла «Лиону» (1:2) и выиграла у «Монпелье» (2:1). До этого также были поражения от «Бреста» (1:3) и «Лилля» (0:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом «Тулузу», на победу которой предлагают поставить за 2.50.

На викторию «Нанта» дают 2.80, ничья оценена в 3.55.

Это финал, а в финале возможно все, поэтому мы попробуем поставить на ничью в основное время поединка.

Также поставим на то, что будет забито менее трех мячей, что часто бывает в финалах.