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    Сможет ли «Краснодар» взять верх над «Уралом»?

    «Краснодар» — «Урал». Ставки (к. 1.80) и прогноз на РПЛ, 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Урал»
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    Владимир Ивич
    29 апреля «Краснодар» в родных стенах примет «Урал» из Екатеринбурга. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени. «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    «Краснодар»

    Краснодарцы в текущем сезоне российского первенства являются крепким середняком. В настоящий момент команда из одноименного города занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе быков после 24 туров 38 очков.

    Команда из Краснодара уже ни на что особо не претендует. До первой тройки далеко, до зоны вылета — тоже далеко, поэтому подопечные Владимира Ивича могут побороться лишь за пятое итоговое место.

    Коэффициенты матча Краснодар — Урал

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    Зато «Краснодар» продолжает борьбу в Кубке России. Недавно команда прошла самарские «Крылья Советов» и теперь сыграет против перволигового «Акрона» из Тольятти в полуфинальном поединке Пути регионов. Южане вполне могут побороться за трофей.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» (3:4), а до этого у команды была серия из трех подряд побед в российской Премьер-лиге. Повержены были «Сочи» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Химки» (6:0).

    «Урал»

    Команда из Екатеринбурга в последнее время притормозила. Уральцы уже откатились на одиннадцатое место в турнирной таблице и находятся в опасной зоне. В активе екатеринбуржцев 25 очков.

    Подопечные Виктора Гончаренко лишь на три пункта опережают зону переходных матчей. В спину «Уралу» дышат самарские «Крылья Советов» и «Пари НН». С большой долей вероятности именно среди этих трех команд одна вынуждена будет играть переходные поединки за право выступать в РПЛ.

    «Оранжевые» также претендуют на победу в Кубке России. Они пробились в финал Пути РПЛ, где в первом матче с ЦСКА сыграли вничью (1:1), а вот в чемпионате России имеют следующую статистику: в 24 матчах команда смогла 26 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целых 40 мячей.

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    • В первенстве страны у команды Гончаренко в настоящий момент серия из пяти подряд поражений. «Урал» проиграл «Ростову» (1:3), ЦСКА (1:2), «Ахмату» (0:2), «Зениту» (0:2) и «Динамо» (0:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Краснодара» выставлен коэффициент 1.80.

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    Победа «Урала» оценена в 4.15, ничья — в 3.90.

    «Краснодар» сейчас показывает хороший футбол, поэтому поставим на его победу.

    Также рискнем и поставим на то, что команды на двоих смогут забить четыре мяча, но подстрахуемся.

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    «Краснодар» — «Урал»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» взять верх над «Уралом»?
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