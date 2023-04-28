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    Сможет ли «Верес» обыграть аутсайдера?

    «Верес» — «Львов». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, УПЛ, 28 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верес» — «Львов»
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    «Верес»
    «Верес» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. «Верес» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 28 Апреля 2023 года
    Верес
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    «Верес»

    «Верес» в нынешнем сезоне сражается за выживание в УПЛ. На текущий момент команда Юрия Вирта занимает 13 место.

    Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь 2 очками. Да и пропускают ровенчане многовато: 34 гола в 22 матчах.

    В минувшем туре УПЛ «Верес» не смог добыть три очка. Дома команда Вирта расписала мировую с «Минаем» (1:1).

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    До того «Верес» устроил голевую перестрелку с «Металлистом» (5:5). Да и вообще, ничейный сериал составляет уже 3 матча.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Иного пути у команды Вирта попросту нет: нужно обыгрывать аутсайдера.

    «Львов»

    Львовяне тонут, и это уже не вызывает сомнений. Даже приход на тренерский мостик Анатолия Бессмертного не особо встряхнул команду.

    Ныне «Львов» оккупировал последнее 16 место в турнирной таблице. При этом в 22 матчах «Львов» выиграл только трижды.

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    • В минувшем туре команда вновь проиграла. Дома львовяне ничего не смогли противопоставить «Металлисту 1925» (0:2).

    Серия из 5 поражений подряд ничего хорошего не предвещает. Более того, в двух своих последних матчах львовяне не забивали.

    Команда Бессмертного просто обязана атаковать. Шансы на выживание пока не исчезли, да и соперник не выглядит столь неуязвимым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вереса» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Львова» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.40.

    «Верес» явно не собирается терять сверхважные очки на ровном месте, и уж точно продемонстрирует высокую атакующую активность.

    Наш прогноз — Победа «Вереса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Верес» — «Львов»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.04.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Верес» обыграть аутсайдера?
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