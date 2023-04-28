«Верес» сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 23-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 13:00 мск. «Верес» — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верес»

«Верес» в нынешнем сезоне сражается за выживание в УПЛ. На текущий момент команда Юрия Вирта занимает 13 место.

Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь 2 очками. Да и пропускают ровенчане многовато: 34 гола в 22 матчах.

В минувшем туре УПЛ «Верес» не смог добыть три очка. Дома команда Вирта расписала мировую с «Минаем» (1:1).

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До того «Верес» устроил голевую перестрелку с «Металлистом» (5:5). Да и вообще, ничейный сериал составляет уже 3 матча.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Иного пути у команды Вирта попросту нет: нужно обыгрывать аутсайдера.

«Львов»

Львовяне тонут, и это уже не вызывает сомнений. Даже приход на тренерский мостик Анатолия Бессмертного не особо встряхнул команду.

Ныне «Львов» оккупировал последнее 16 место в турнирной таблице. При этом в 22 матчах «Львов» выиграл только трижды.

В минувшем туре команда вновь проиграла. Дома львовяне ничего не смогли противопоставить «Металлисту 1925» (0:2).

Серия из 5 поражений подряд ничего хорошего не предвещает. Более того, в двух своих последних матчах львовяне не забивали.

Команда Бессмертного просто обязана атаковать. Шансы на выживание пока не исчезли, да и соперник не выглядит столь неуязвимым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вереса» предлагают — 2.12.

На викторию «Львова» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.40.

«Верес» явно не собирается терять сверхважные очки на ровном месте, и уж точно продемонстрирует высокую атакующую активность .

Наш прогноз — Победа «Вереса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.