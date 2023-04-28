«Верес»
«Верес» в нынешнем сезоне сражается за выживание в УПЛ. На текущий момент команда Юрия Вирта занимает 13 место.
Отрыв от зоны прямого вылета измеряется лишь 2 очками. Да и пропускают ровенчане многовато: 34 гола в 22 матчах.
В минувшем туре УПЛ «Верес» не смог добыть три очка. Дома команда Вирта расписала мировую с «Минаем» (1:1).
До того «Верес» устроил голевую перестрелку с «Металлистом» (5:5). Да и вообще, ничейный сериал составляет уже 3 матча.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Иного пути у команды Вирта попросту нет: нужно обыгрывать аутсайдера.
«Львов»
Львовяне тонут, и это уже не вызывает сомнений. Даже приход на тренерский мостик Анатолия Бессмертного не особо встряхнул команду.
Ныне «Львов» оккупировал последнее 16 место в турнирной таблице. При этом в 22 матчах «Львов» выиграл только трижды.
В минувшем туре команда вновь проиграла. Дома львовяне ничего не смогли противопоставить «Металлисту 1925» (0:2).
Серия из 5 поражений подряд ничего хорошего не предвещает. Более того, в двух своих последних матчах львовяне не забивали.
Команда Бессмертного просто обязана атаковать. Шансы на выживание пока не исчезли, да и соперник не выглядит столь неуязвимым.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вереса» предлагают — 2.12.
На викторию «Львова» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.40.
«Верес» явно не собирается терять сверхважные очки на ровном месте, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Вереса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.