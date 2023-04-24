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    «Александрия» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, УПЛ, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Ингулец»
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    Сергей Ковалец
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Апреля 2023 года
    Александрия
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    •  Александрия 15:00 Ингулец Ингулец
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    «Александрия»

    «Александрия» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда Руслана Ротаня занимает 5 место в таблице.

    Правда, выше этой позиции подняться будет крайне сложно: впереди только гранды украинского футбола. Зато на пятки наступают «Колос» и «Кривбасс».

    В минувшем туре чемпионата «Александрия» потеряла очки. На выезде подопечные Ротаня не смогли обыграть «Металлист 1925» (0:0).

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    Эта ничья стала для команды второй кряду. Да и вообще, александрийцы слишком часто расписывают мировые — 9 паритетов.

    В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут активны в атаке. «Александрия» постарается преуспеть в принципиальном областном дерби.

    «Ингулец»

    «Ингулец» весной заметно прибавил в плане игры и результатов. На текущий момент команда Сергея Ковальца занимает 9 место.

    Вот только с реализацией у петровцев не клеится. В 21 поединке игроки «Ингульца» смогли отличиться лишь 20 забитыми мячами.

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    • В минувшем туре команда добыла 3 очка. «Ингулец» в родных стенах минимально переиграл львовский «Рух».

    Правда, до того петровцы проиграли 2 матча подряд. Да и отношения с александрийцами у «Ингульца» непростые: лишь одна победа в пяти очных встречах.

    Принципиальности этой встрече добавляет и дуэль отца и сына. Наследник наставника «Ингульца» Кирилл успешно защищает цвета александрийцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Ингульца» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.50.

    Дербийный статус поединка добавляет ему особой принципиальности, а значит, соперники не будут закрываться у своих владений.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.

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    «Александрия» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер обеспечен!
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