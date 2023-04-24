«Александрия»
«Александрия» в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. На текущий момент команда Руслана Ротаня занимает 5 место в таблице.
Правда, выше этой позиции подняться будет крайне сложно: впереди только гранды украинского футбола. Зато на пятки наступают «Колос» и «Кривбасс».
В минувшем туре чемпионата «Александрия» потеряла очки. На выезде подопечные Ротаня не смогли обыграть «Металлист 1925» (0:0).
Эта ничья стала для команды второй кряду. Да и вообще, александрийцы слишком часто расписывают мировые — 9 паритетов.
В этой встрече номинальные хозяева наверняка будут активны в атаке. «Александрия» постарается преуспеть в принципиальном областном дерби.
«Ингулец»
«Ингулец» весной заметно прибавил в плане игры и результатов. На текущий момент команда Сергея Ковальца занимает 9 место.
Вот только с реализацией у петровцев не клеится. В 21 поединке игроки «Ингульца» смогли отличиться лишь 20 забитыми мячами.
В минувшем туре команда добыла 3 очка. «Ингулец» в родных стенах минимально переиграл львовский «Рух».
Правда, до того петровцы проиграли 2 матча подряд. Да и отношения с александрийцами у «Ингульца» непростые: лишь одна победа в пяти очных встречах.
Принципиальности этой встрече добавляет и дуэль отца и сына. Наследник наставника «Ингульца» Кирилл успешно защищает цвета александрийцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 1.78.
На викторию «Ингульца» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.50.
Дербийный статус поединка добавляет ему особой принципиальности, а значит,
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.18.