В воскресенье, 23 апреля, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало игры — в 14:00 по мск. «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

С 19 набранными очками «Пари НН» находится в зоне переходных матчей, на 13 месте. От безопасной строки коллектив отстает на шесть пунктов, а прямой вылет опережает на пять баллов.

Нижегородцы за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять встреч, четыре поединка они еще отыграли вничью и 15 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 25:47.

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Все свои шесть матчей чемпионата после зимнего перерыв «небесно-голубые» проиграли, забив в этих играх только два мяча. В минувшем туре они уступили на выезде 1:3 московскому «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

За семь последних домашних встреч в рамках первенства страны клуб из Нижнего Новгорода уступил в шести из них при одном победном результате.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с находятся в турнирной таблице РПЛ всего на строку выше своего предстоящего противника, но имеют в своем активе на шесть баллов больше.

Самарский коллектив вышел победителем из шести игр в 23 проведенных, семь встреч он еще свел вничью и потерпел десять неудач, забил 23 мяча, а пропустил на десять больше.

В преддверии этой игре волжане по пенальти проиграли «Краснодару» в Кубке России пути регионов и вылетели из турнира. А в последней игре чемпионата они расписали дома мировую 0:0 с «Химками».

Всего же в рамках Премьер-лиги «Крылышки» не уступают на протяжении трех поединков, дважды сыграв вничью в этот период и добившись одного выигрыша.

Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Крылышки» смогли выиграть только две игры из восьми последних при одной мировой и аж пяти фиаско.

В противостоянии этих команд перевес на стороне самарцев, которые выиграли четыре игры из пяти, в том числе и в первом круге дома 2:1, при одной мировой.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Крылышек» предлагают — 2.20.

На викторию «Пари НН» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что нижегородцы наконец-то прервут свою затянувшуюся серию фиаско. В общем, рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.

Также рискнем поставить еще на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа «Пари НН».