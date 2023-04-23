ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль Хорхе Масвидаль5 самых ярких побед Хорхе Масвидаля
  • 00:12
    • «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном»
  • 23:58
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» переиграть «Анже»
  • 22:09
    • «Зенит» переиграл УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
  • 21:53
    • ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии
  • 19:45
    • Джокович проиграл Лайовичу и покинул турнир в Баня-Луке
  • 19:02
    • Потапова пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте
    Все новости спорта

    Прервут ли нижегородцы свою серию фиаско?

    «Пари НН» — «Крылья Советов». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат России, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Нижний Новгород Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Пари НН»
    В воскресенье, 23 апреля, в 24-м туре российской Премьер-лиги «Пари НН» на своем поле сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало игры — в 14:00 по мск. «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •

    «Пари НН»

    С 19 набранными очками «Пари НН» находится в зоне переходных матчей, на 13 месте. От безопасной строки коллектив отстает на шесть пунктов, а прямой вылет опережает на пять баллов.

    Нижегородцы за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять встреч, четыре поединка они еще отыграли вничью и 15 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 25:47.

    Коэффициенты матча Пари НН — Крылья Советов

    1X2Новым игрокам
  • 3.403.252.20Фрибет$40
    •

    Все свои шесть матчей чемпионата после зимнего перерыв «небесно-голубые» проиграли, забив в этих играх только два мяча. В минувшем туре они уступили на выезде 1:3 московскому «Динамо».

    Календарь и таблица РПЛ

    За семь последних домашних встреч в рамках первенства страны клуб из Нижнего Новгорода уступил в шести из них при одном победном результате.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» с находятся в турнирной таблице РПЛ всего на строку выше своего предстоящего противника, но имеют в своем активе на шесть баллов больше.

    Самарский коллектив вышел победителем из шести игр в 23 проведенных, семь встреч он еще свел вничью и потерпел десять неудач, забил 23 мяча, а пропустил на десять больше.

  • РПЛ. Лидеры разошлись миром
  • Итоги 23-го тура чемпионата России по футболу
  • 17/04/2023

    • В преддверии этой игре волжане по пенальти проиграли «Краснодару» в Кубке России пути регионов и вылетели из турнира. А в последней игре чемпионата они расписали дома мировую 0:0 с «Химками».

    Всего же в рамках Премьер-лиги «Крылышки» не уступают на протяжении трех поединков, дважды сыграв вничью в этот период и добившись одного выигрыша.

    Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Крылышки» смогли выиграть только две игры из восьми последних при одной мировой и аж пяти фиаско.

    В противостоянии этих команд перевес на стороне самарцев, которые выиграли четыре игры из пяти, в том числе и в первом круге дома 2:1, при одной мировой.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Крылышек» предлагают — 2.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Пари НН» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

    Прогнозируем, что нижегородцы наконец-то прервут свою затянувшуюся серию фиаско. В общем, рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.

    Также рискнем поставить еще на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа «Пари НН».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Атланта — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Молчан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Пари НН» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервут ли нижегородцы свою серию фиаско?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры