«Пари НН»
С 19 набранными очками «Пари НН» находится в зоне переходных матчей, на 13 месте. От безопасной строки коллектив отстает на шесть пунктов, а прямой вылет опережает на пять баллов.
Нижегородцы за всю турнирную дистанцию смогли выиграть всего лишь пять встреч, четыре поединка они еще отыграли вничью и 15 раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 25:47.
Коэффициенты матча Пари НН — Крылья Советов
Все свои шесть матчей чемпионата после зимнего перерыв «небесно-голубые» проиграли, забив в этих играх только два мяча. В минувшем туре они уступили на выезде 1:3 московскому «Динамо».
За семь последних домашних встреч в рамках первенства страны клуб из Нижнего Новгорода уступил в шести из них при одном победном результате.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» с находятся в турнирной таблице РПЛ всего на строку выше своего предстоящего противника, но имеют в своем активе на шесть баллов больше.
Самарский коллектив вышел победителем из шести игр в 23 проведенных, семь встреч он еще свел вничью и потерпел десять неудач, забил 23 мяча, а пропустил на десять больше.
В преддверии этой игре волжане по пенальти проиграли «Краснодару» в Кубке России пути регионов и вылетели из турнира. А в последней игре чемпионата они расписали дома мировую 0:0 с «Химками».
Всего же в рамках Премьер-лиги «Крылышки» не уступают на протяжении трех поединков, дважды сыграв вничью в этот период и добившись одного выигрыша.
Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Крылышки» смогли выиграть только две игры из восьми последних при одной мировой и аж пяти фиаско.
В противостоянии этих команд перевес на стороне самарцев, которые выиграли четыре игры из пяти, в том числе и в первом круге дома 2:1, при одной мировой.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Крылышек» предлагают — 2.20.
На викторию «Пари НН» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.
Прогнозируем, что нижегородцы наконец-то прервут свою затянувшуюся серию фиаско. В общем, рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.
Также рискнем поставить еще на такой исход — ничья в первом тайме и общая победа «Пари НН».