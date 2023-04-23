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    «Кобальтовые» дадут бой «Фрайбургу»

    «Фрайбург» — «Шальке». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Шальке»
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    Симон Теродде
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Фрайбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает 5 место в турнирной таблице.

    Команда сражается за попадание в Лигу чемпионов. Правда, атака явно не блещет: всего 41 гол в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Шальке 04

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    В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде «Фрайбург» смог переиграть «Вердер» (1:2).

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    «Фрайбург» до того уверенно минимально уступил «Баварии». Причем именно тех же мюнхенцев команда обыграла в четвертьфинале Кубка Германии (1:2).

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же срочно улучшать свои атакующие показатели!

    «Шальке»

    Эта команда вновь борется лишь за выживание. Гельзенкирхенцы осели на предпоследнем 17 месте в таблице.

    В 28 матчах «Шальке» выиграл только в 5 матчах. Это, наряду с «Гертой», худший показатель в нынешнем чемпионате.

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    • В своем предыдущем поединке команда наконец-то проявила себя с выгодной стороны. Дома была разгромлена как раз «Герта» (5:2).

    Вот только проблем в обороне все еще громадье. О них красноречиво свидетельствуют 52 пропущенных мяча.

    «Шальке» явно намеревается зацепиться за очки в этой встрече. Отступать «кобальтовым» просто-таки некуда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Шальке» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.76.

    «Шальке» изо всех сил сражается за выживание, и явно будет действовать с предельной самоотдачей.

    Наш прогноз — Победа «Шальке» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.

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    «Фрайбург» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Кобальтовые» дадут бой «Фрайбургу»
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