«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Шальке» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Шальке»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне успешно. Сейчас «Фрайбург» занимает 5 место в турнирной таблице.

Команда сражается за попадание в Лигу чемпионов. Правда, атака явно не блещет: всего 41 гол в 28 матчах.

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В минувшем туре команда добыла три очка. На выезде «Фрайбург» смог переиграть «Вердер» (1:2).

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«Фрайбург» до того уверенно минимально уступил «Баварии». Причем именно тех же мюнхенцев команда обыграла в четвертьфинале Кубка Германии (1:2).

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Нужно же срочно улучшать свои атакующие показатели!

«Шальке»

Эта команда вновь борется лишь за выживание. Гельзенкирхенцы осели на предпоследнем 17 месте в таблице.

В 28 матчах «Шальке» выиграл только в 5 матчах. Это, наряду с «Гертой», худший показатель в нынешнем чемпионате.

В своем предыдущем поединке команда наконец-то проявила себя с выгодной стороны. Дома была разгромлена как раз «Герта» (5:2).

Вот только проблем в обороне все еще громадье. О них красноречиво свидетельствуют 52 пропущенных мяча.

«Шальке» явно намеревается зацепиться за очки в этой встрече. Отступать «кобальтовым» просто-таки некуда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.84.

На викторию «Шальке» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.76.

«Шальке» изо всех сил сражается за выживание , и явно будет действовать с предельной самоотдачей.

Наш прогноз — Победа «Шальке» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.15.