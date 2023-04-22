«Сампдория» сыграет на своем поле против «Специи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» отчаянно борется за выживание в классе сильнейших. Команда находится на последнем 20-м месте в турнирной таблице Серии А.

Причем отставание от спасительной 17-й позиции составляет 10 очков. Так что у генуэзцев откровенно немного шансов избежать вылета в Серию В.

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Свой последний поединок клуб провел еще даже неплохо. «Блучеркьяти» в на выезде сумели зацепиться за ничью против «Лечче» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В 15 последних поединках коллектив выиграл лишь раз и не знает побед три последних игры, так что хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

«Специя»

Команда находится на границе с зоной вылета в Серии А, борясь за выживание. «Специя» занимает 17-е место в турнирной таблице и опережает 18-ю строчку на 3 очка.

В нынешнем сезоне команда выступает, мягко говоря, не очень удачно, выиграв всего 5 встреч из 30-ти. «Специя» очень мало забивает, всего 25 голов в сезоне — это один из худших показателей в Серии А.

Несмотря на это, недавно клуб начал стабильно набирать очки. За последние 7 матчей он проиграл лишь «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (0:3), обыграл мощный «Интер» (2:1) и 4 раза сыграла вничью.

Последние пять поединков во всех турнирах гости не знают победу при двух поражениях, так что им будет не так и просто избежать потери очков против соперника, отчаянно пытающегося выжить в элите.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сампдорию», коэффициент на победу которой равен 2,52. Успех «Специи» оценивается в 2,89, ничья — в 3,36.

В четырех из последних пяти поединков хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,83.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.