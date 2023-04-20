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    Команды сыграют низовой матч?

    «Фиорентина» — «Лех». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Лига конференций, 20 апреля 2023 года

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    «Фиорентина»
    В четверг, 20 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» дома примет польский «Лех». Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. «Фиорентина» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 20 Апреля 2023 года
    Фиорентина
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    •  Фиорентина 19:45 Лех Познань Лех Познань
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    «Фиорентина»

    Команда довольно легко дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в прошлой стадии обыграв «Сивасспор» (4:1 и 1:0). В 1/4 финала «Фиорентине» попался польский «Лех», с которым в первом матче итальянцы не испытали проблем.

    «Фиорентина» разгромила соперника со счетом 4:1, забив по два гола в каждом тайме. В том матче команда нанесла 6 ударом в створ ворот, 4 из которых стали голевыми.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Лех Познань

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    Стоит отметить, что у «Фиорентины» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 14 матчей. За этот период команда выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Фиорентина» проиграла только 4 матча из 16-и на своем поле в нынешнем сезоне Серии А. Команда все еще претендует на еврокубки по итогам чемпионата, отставая от необходимого 6-го места на 7 очков.

    «Лех»

    Команда добралась до четвертьфинала ЛК, но сейчас находится на краю пропасти. «Лех» проиграл первую встречу 1/4 финала «Фиорентине» со счетом 1:4 и только чудо может спасти команду от вылета.

    Стоит отметить, что «Лех» довольно неплохо выступает в польском чемпионате, занимая 3-е место в турнирной таблице. За последние 9 матчей команда уступила только «Фиорентине».

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    • Несмотря на успешные результаты в чемпионате, команде не хватает мастерства против соперника из Серии А. «Лех» откровенно провалил первую встречу.

    В команде есть нападающий, который может решить исход матча. Микаэль Ишак забил 11 голов в рамках польского чемпионата, а в матче с «Фиорентиной» отметился голевой передачей.

    После поражения от итальянской команды в ЛК «Лех» упустил победу в последнем туре в матче с «Легией» (2:2). Соперник сравнял счет на 87-й минуте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.32, ничью оценивают в 5.60. А на победу «Андерлехта» — в 9.40.

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    «Фиорентина» выглядит на две головы сильнее соперника. Исходя из прошлых результатов итальянской команды в ЛК можно предположить, что разгромного счета в ответной игре не будет.

    Ставка: Тотал голов 2.5 меньше 2.23.

    Альтернативный прогноз: Фора «Леха» +1.5 за 1.93.

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    «Фиорентина» — «Лех»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют низовой матч?
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