В четверг, 20 апреля, в ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций «Фиорентина» дома примет польский «Лех». Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени. «Фиорентина» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Команда довольно легко дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в прошлой стадии обыграв «Сивасспор» (4:1 и 1:0). В 1/4 финала «Фиорентине» попался польский «Лех», с которым в первом матче итальянцы не испытали проблем.

«Фиорентина» разгромила соперника со счетом 4:1, забив по два гола в каждом тайме. В том матче команда нанесла 6 ударом в створ ворот, 4 из которых стали голевыми.

Коэффициенты матча Фиорентина — Лех Познань 1X2Новым игрокам 1.305.4010.50Фрибет$40

Стоит отметить, что у «Фиорентины» продолжается беспроигрышная серия, которая длится уже 14 матчей. За этот период команда выиграла 11 матчей и трижды сыграла вничью.

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«Фиорентина» проиграла только 4 матча из 16-и на своем поле в нынешнем сезоне Серии А. Команда все еще претендует на еврокубки по итогам чемпионата, отставая от необходимого 6-го места на 7 очков.

«Лех»

Команда добралась до четвертьфинала ЛК, но сейчас находится на краю пропасти. «Лех» проиграл первую встречу 1/4 финала «Фиорентине» со счетом 1:4 и только чудо может спасти команду от вылета.

Стоит отметить, что «Лех» довольно неплохо выступает в польском чемпионате, занимая 3-е место в турнирной таблице. За последние 9 матчей команда уступила только «Фиорентине».

Несмотря на успешные результаты в чемпионате, команде не хватает мастерства против соперника из Серии А. «Лех» откровенно провалил первую встречу.

В команде есть нападающий, который может решить исход матча. Микаэль Ишак забил 11 голов в рамках польского чемпионата, а в матче с «Фиорентиной» отметился голевой передачей.

После поражения от итальянской команды в ЛК «Лех» упустил победу в последнем туре в матче с «Легией» (2:2). Соперник сравнял счет на 87-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.32, ничью оценивают в 5.60. А на победу «Андерлехта» — в 9.40.

«Фиорентина» выглядит на две головы сильнее соперника. Исходя из прошлых результатов итальянской команды в ЛК можно предположить, что разгромного счета в ответной игре не будет.

Ставка: Тотал голов 2.5 меньше 2.23.

Альтернативный прогноз: Фора «Леха» +1.5 за 1.93.