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    Забить получится не у всех

    «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок России, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Крылья Советов»
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    Эдуард Сперцян
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 19 Апреля 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Крылья Советов Крылья Советов
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    «Краснодар»

    Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Краснодар» занимает лишь 6 место в таблице РПЛ.

    Зато атакуют «быки» вполне себе результативно. В 23 матчах краснодарцы настреляли уже 49 мячей в ворота соперников.

    Коэффициенты матча Краснодар — Крылья Советов

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    В своем предыдущем поединке команда смогла победить. В выездном матче с «Сочи» краснодарцы были сильнее (0:2).

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    Кубанцы сейчас пребывают в неплохих кондициях. «Краснодар» выиграл два своих последних поединка.

    «Краснодар» явно планирует побороться за Кубок России. Кубанцы наверняка будут действовать максимально активно в атаке.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 12 место не устраивает, зато удалось оторваться на целых 6 очков от зоны стыков.

    Главной проблемой самарцев является слабая атака. В 23 поединках РПЛ подопечные Игоря Осинькина забили всего 23 мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Крылья Советов» не смогли одолеть аутсайдера «Химки» (0:0).

    А вот в кубковой встрече с ЦСКА самарцы потерпели минимальное поражение. Однако свой шанс побороться за Кубок команда получила через путь регионов.

    «Крылья Советов» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Самарцам палец в рот не клади!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.94, ничья оценена — в 3.96.

    «Крылья Советов» имеют заметные сложности с реализацией, тогда как кубанцы неплохо выглядят в последних матчах.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.

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    «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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