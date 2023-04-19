«Краснодар» сыграет на своем поле с «Крыльями Советов» в рамках 1/4 финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 19:00 мск. «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Эта команда проводит крайне неоднозначный сезон. Сейчас «Краснодар» занимает лишь 6 место в таблице РПЛ.

Зато атакуют «быки» вполне себе результативно. В 23 матчах краснодарцы настреляли уже 49 мячей в ворота соперников.

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В своем предыдущем поединке команда смогла победить. В выездном матче с «Сочи» краснодарцы были сильнее (0:2).

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Кубанцы сейчас пребывают в неплохих кондициях. «Краснодар» выиграл два своих последних поединка.

«Краснодар» явно планирует побороться за Кубок России. Кубанцы наверняка будут действовать максимально активно в атаке.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 12 место не устраивает, зато удалось оторваться на целых 6 очков от зоны стыков.

Главной проблемой самарцев является слабая атака. В 23 поединках РПЛ подопечные Игоря Осинькина забили всего 23 мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Крылья Советов» не смогли одолеть аутсайдера «Химки» (0:0).

А вот в кубковой встрече с ЦСКА самарцы потерпели минимальное поражение. Однако свой шанс побороться за Кубок команда получила через путь регионов.

«Крылья Советов» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Самарцам палец в рот не клади!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Краснодара» предлагают — 1.78.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.94, ничья оценена — в 3.96.

«Крылья Советов» имеют заметные сложности с реализацией , тогда как кубанцы неплохо выглядят в последних матчах.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.07.