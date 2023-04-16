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    «Локо» привезет балл из Оренбурга

    «Оренбург» — «Локомотив». Ставка (к. 3.88) и прогноз на футбол, чемпионат России, 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Локомотив»
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    Артем Дзюба
    В воскресенье, 16 апреля, в 23-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского «Локомотива». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Оренбург» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Апреля 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Оренбург»

    С 33 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на восьмой позиции, отставая всего лишь на три пункта от пятой строки.

    «Газовики» добились десяти выигрышей за 22 проведенные встречи первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали три мировые, разница мячей — 43:43.

    Коэффициенты матча Оренбург — Локомотив

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    В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел гостевое поражение от «Ахмата 1:3», но после этого он не проигрывает вот уже на протяжении четырех матчей.

    Сперва в этом удачном отрезке «бело-синие» одолели 4:0 на выезде «Сочи» и 2:0 дома «Спартак», после чего поочередно расписали мировые с «Крылышками» 1:1 на их поле и с «Ростовом» 2:2 на своем.

    Все прогнозы на РПЛ

    При своих зрителях «Оренбург» выступает значительно лучше, чем вдали от них. За 11 проведенных встреч у него восемь викторий, одно фиаско и два мировых исхода.

    «Локомотив»

    «Локомотив» в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками расположился на 11 позиции, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

    У столичной команды семь викторий в 22 проведенных поединках, четыре ничейных результата и 11 проигрышей. Разница мячей составляет 32:39.

    Напомним, что на зимний перерыв «железнодорожники» уходили в красной зоне, но весеннюю часть первенства проводят очень даже успешно, после подписания Артема Дзюбы.

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  • 10/04/2023

    • В весенней части чемпионата «зелено-красные» выиграли первые четыре поединка, одолев «Ростов», «Ахмат», «Краснодар» и «Нижний Новгород». И только в минувшем туре они прервали свою удачную серию, проиграв дома 1:2 «Зениту».

    Вне родных стен московский коллектив не уступает вот уже на протяжении пяти матчей в рамках РПЛ, выиграв за это время четыре раза и расписав один мировой исход.

    Все прогнозы на футбол

    «Локо» выиграл у «Оренбурга» в пяти из шести последних очных встреч при одном фиаско. Правда, четыре выигрыша были домашними.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.26.

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    На викторию «Локомотива» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.88.

    С «Оренбургом» на его поле тяжело играть всем, но «Локо» набрал весной превосходную форму и не должен здесь уступать, правда, и выиграть будет трудно. В общем, прогнозируем ничью.

    Также ждет от этих команд обоюдных результативных действий и верхового исхода поединка.

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    «Оренбург» — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. «Локо» привезет балл из Оренбурга
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