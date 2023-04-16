В воскресенье, 16 апреля, в 23-м туре российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле сыграет против московского «Локомотива». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Оренбург» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

С 33 зачетными пунктами «Оренбург» в турнирной таблице российской Премьер-лиги находится на восьмой позиции, отставая всего лишь на три пункта от пятой строки.

«Газовики» добились десяти выигрышей за 22 проведенные встречи первенства, девять матчей еще они проиграли и расписали три мировые, разница мячей — 43:43.

Коэффициенты матча Оренбург — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.203.753.00Фрибет$40

В первой игре после возобновления чемпионата России «Оренбург» потерпел гостевое поражение от «Ахмата 1:3», но после этого он не проигрывает вот уже на протяжении четырех матчей.

Сперва в этом удачном отрезке «бело-синие» одолели 4:0 на выезде «Сочи» и 2:0 дома «Спартак», после чего поочередно расписали мировые с «Крылышками» 1:1 на их поле и с «Ростовом» 2:2 на своем.

Все прогнозы на РПЛ

При своих зрителях «Оренбург» выступает значительно лучше, чем вдали от них. За 11 проведенных встреч у него восемь викторий, одно фиаско и два мировых исхода.

«Локомотив»

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ с 25 набранными очками расположился на 11 позиции, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

У столичной команды семь викторий в 22 проведенных поединках, четыре ничейных результата и 11 проигрышей. Разница мячей составляет 32:39.

Напомним, что на зимний перерыв «железнодорожники» уходили в красной зоне, но весеннюю часть первенства проводят очень даже успешно, после подписания Артема Дзюбы.

В весенней части чемпионата «зелено-красные» выиграли первые четыре поединка, одолев «Ростов», «Ахмат», «Краснодар» и «Нижний Новгород». И только в минувшем туре они прервали свою удачную серию, проиграв дома 1:2 «Зениту».

Вне родных стен московский коллектив не уступает вот уже на протяжении пяти матчей в рамках РПЛ, выиграв за это время четыре раза и расписав один мировой исход.

Все прогнозы на футбол

«Локо» выиграл у «Оренбурга» в пяти из шести последних очных встреч при одном фиаско. Правда, четыре выигрыша были домашними.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Оренбурга» предлагают — 2.26.

На викторию «Локомотива» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.88.

С «Оренбургом» на его поле тяжело играть всем, но «Локо» набрал весной превосходную форму и не должен здесь уступать, правда, и выиграть будет трудно. В общем, прогнозируем ничью.

Также ждет от этих команд обоюдных результативных действий и верхового исхода поединка.