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    «Челси» снова потерпит поражение?

    «Челси» — «Брайтон». Ставки (к. 2.70) и прогноз на АПЛ 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брайтон»
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    Жоау Феликс
    Матч 31-го тура АПЛ между «Челси» и «Борнмутом» состоится 15 апреля в 17:00 мск на «Стэмфорд Бридж». «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Челси
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    «Челси»

    С приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация в команде не поменялась. Она продолжает терять очки, проигрывать. При новом тренере «аристократы» проиграли два раза подряд, причем всухую.

    В чемпионате Англии они уступили «Вулверхэмптону» 0:1. После этого команда потерпела поражение в Мадриде «Реалу» (0:2) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Повод для беспокойства серьезный.

    Коэффициенты матча Челси — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Серьезный он потому, что «синие» не забивают уже четвертый матч подряд. Такого не было давно. Редко вспомнишь, когда «Челси» имело такую сухую серию. Так что кризис у хозяев налицо.

    Все прогнозы на АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место с 39 очками. В нынешнем сезоне у него 11 поражений при 10 победах и 9 ничьих.

    «Брайтон»

    «Чайки» показывают неплохие результаты и с приходом Де Дзерби они стали еще лучше. Сейчас команда 7-я в таблице. У нее 46 очков и при этом еще две игры в запасе.

    В прошлом туре «Брайтон» проиграл «Тоттенхэму» 1:2. Поражение поражением, но стоит учесть, что это была первая неудача команды с февраля. Успешных выступлений у «курортников» куда больше.

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    • Гости добыли путевку в полуфинал Кубка Англии, разгромив «Гримсби» 5:0. Они победили «Кристал Пэлас» (1:0) и «Борнмут» (2:0) в рамках АПЛ. Также была результативная ничья с «Брентфордом» (3:3).

    В составе «Брайтона» травмированы Якуб Модер, Адам Лаллана и Тарик Лэмпти. Участие последнего пока под вопросом.

    Прогноз и ставки

    Команды рассматриваются, как равные по силам оппоненты. Котировки одинаковые — по 2.70. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.40.

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    «Брайтон» сейчас вполне может доставить серьезные проблемы «Челси», который показывает один из худших периодов сезона за последние годы.

    Хозяева не забили «Вулверхэмптону», они не забили «Астон Вилле». Не стоит рассчитывать на чудо. Быстро все не изменится. Поэтому «аристокарты» могут проиграть в очередной раз. Ставим против «Челси» на победу «Брайтона».

    На этот раз лондонцам удастся прервать сухую серию, так как «Брайтон» регулярно пропускал в последних матчах. Ставка — обе забьют за 1.70.

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    «Челси» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Челси» снова потерпит поражение?
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