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    Останется ли «Милан» в топ-4?

    «Болонья» — «Милан». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия А, 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Милан»
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    «Милан» идет на 4-м месте
    «Болонья» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Апреля 2023 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 16:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Болонья»

    Команда находится на скромном восьмом месте. Шансов на попадание в зону еврокубков мало, но они все еще есть.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 29-ти матчах забили 38 мячей.

    Коэффициенты матча Болонья — Милан

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    В своем предыдущем поединке команда одержала победу. На выезде «россоблу» не оставили шансов конкуренту «Аталанте» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Коллектив не знает поражений четыре предыдущих поединка при двух победах в последних из них, поэтому хозяева имеют неплохие шансы как минимум не проиграть.

    «Милан»

    «Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В итальянском чемпионате «россонери» находятся на 4-м месте в таблице с отрывом в один балл от «Интера».

    При этом обороняется команда не столь монолитно. В 29 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 36 мячей.

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    • На этой неделе «Милан» успешно провел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором обыграл на своем поле «Наполи» (2:0).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах, так что он остается фаворитом игры.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,34. Успех «Болоньи» оценивается в 3,26, ничья — также в 3,26.

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    В трех из пятити последних матчей гости не проиграли с тотал меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,08.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,79, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев и в трех последних — гостей хотя бы один из соперников не забивал.

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    «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Милан» в топ-4?
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