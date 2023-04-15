«Болонья» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 30-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск. «Болонья» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Команда находится на скромном восьмом месте. Шансов на попадание в зону еврокубков мало, но они все еще есть.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 29-ти матчах забили 38 мячей.

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В своем предыдущем поединке команда одержала победу. На выезде «россоблу» не оставили шансов конкуренту «Аталанте» (2:0).

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Коллектив не знает поражений четыре предыдущих поединка при двух победах в последних из них, поэтому хозяева имеют неплохие шансы как минимум не проиграть.

«Милан»

«Милан» нынешний сезон проводит, словно на американских горках. В итальянском чемпионате «россонери» находятся на 4-м месте в таблице с отрывом в один балл от «Интера».

При этом обороняется команда не столь монолитно. В 29 матчах Серии А в воротах клуба побывало уже 36 мячей.

На этой неделе «Милан» успешно провел первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором обыграл на своем поле «Наполи» (2:0).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах, так что он остается фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Милан», коэффициент на победу которого равен 2,34. Успех «Болоньи» оценивается в 3,26, ничья — также в 3,26.

В трех из пятити последних матчей гости не проиграли с тотал меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Милан» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2,08.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,79, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев и в трех последних — гостей хотя бы один из соперников не забивал.