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    «Дженоа» вновь не пропустит?

    «Комо» — «Дженоа». Ставки (к. 2.44) и прогноз на Серию B 10 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Комо» — «Дженоа»
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    «Дженоа»
    Матч 32-го тура итальянской Серии B между «Комо» и «Дженоа» состоится 10 апреля в 16:00 по мск. «Комо» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 10 Апреля 2023 года
    Комо
  • Италия. Серия B
    •  Комо 16:00 Дженоа Дженоа
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    «Комо»

    Команда ведет борьбу за попадание в плей-офф Серии B. «Комо» находится в ситуации, когда может запрыгнуть в зону плей-офф и в зону вылета. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, отстает от красной зоны на 4 балла и от борьбы за повышение на 5 очков.

    «Комо» выиграла лишь 9 матчей из 31-го в нынешнем сезоне, но при этом команда часто играет вничью (12 матчей). В последних турах команда несколько раз расходилась миром с соперником.

    «Комо» в последнее время выступает довольно мощно. За последние 5 туров команда проиграла лишь в одном матче, дважды победила и столько же раз сыграла вничью.

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    Стоит отметить, что в последнем туре «Комо» прервала беспроигрышную серию из 7 матчей в Серии B. Если команда продолжит играть также здорово, то вполне может побороться за плей-офф чемпионата.

    «Комо» выиграла последние 3 матча на своем поле. Команда занимает 11-е место в лиге по этому показателю, проиграв всего 4 домашних встречи в нынешнем сезоне.

    «Дженоа»

    Команда занимает 2-е место в турнирной таблице, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе. «Дженоа» опережает 3-ю строчку, которая не гарантирует прямой выход в Серию А, на 6 очков.

    «Дженоа» проводит успешный сезон, без больших провалов. Команда пропустила меньше всех в лиге — 19 мячей в 31-м матче. Стоит отметить, что «Дженоа» и «Зюдтироль» проиграли меньше всех остальных в сезоне — по 5 поражений.

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    • У команды продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей. За этот период «Дженоа» выиграл 6 матчей и дважды сыграл вничью. В последних 6-и турах команда не пропустила ни одного гола.

    «Дженоа» уже встречался с «Комо» в нынешнем сезоне. На своем поле команда не смогла обыграть соперника (1:1), упустив победу во втором тайме. Сможет ли «Дженоа» набрать свои очки в предстоящей встрече? Команда нашла свою игру и может доставить проблемы «Комо».

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.25, а победу «Комо» — за 3.45.

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    «Дженоа» проиграл лишь один матч в гостях из последних 5-и. Команде необходимо обеспечивать себе место в Серии А на следующий сезон.

    Ставка — Победа «Дженоа» за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Комо» 0.5 меньше за 2.44.

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    «Комо» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Дженоа» вновь не пропустит?
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