8 апреля в рамках 35-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало встречи намечено на 17:15 по мск. «Сарагоса» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 34 проведенных туров находится во второй части турнирной таблицы Сегунды. У команды на счету 41 очко и 15 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.

Вот уже как шесть туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь одной виктории и пять встреч свели вничью.

Коэффициенты матча Сарагоса — Гранада 1X2Новым игрокам 2.852.902.80Фрибет$40

В своей последней проведенной игре коллектив поделил очки на выезде с «Леванте», сыграв 1:1. И данная мировая стала для команды третьей подряд с таким же результатом.

Все прогнозы на футбол

В отрезке последних девяти домашних игр в рамках Сегунды «Сарагоса» потерпела только одну неудачу, добилась трех выигрышей и шесть матчей свела вничью.

«Гранада»

«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 61 баллом идут на второй позиции в турнирной таблице, оторвавшись на пункт от третьей строки.

«Красно-белые» в своей последней проведенной игре чемпионата проиграли в Хихионе местному «Спортингу» со счетом 0:1. И этим фиаско они прервали свою 10-матчевую серию без фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этот сверхудачный период команда расписала две мировые и смогла добиться восьми викторий. Причем шесть из этих выигрышей были без пропущенных мячей.

«Гранада» проиграла свой последний выездной поединок, а перед этим не уступала на протяжении четырех гостевых матчей подряд, победив трижды за этот период.

«Гранада» выиграла у «Сарагосы» в четырех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге на своем поле — 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.70.

На викторию «Сарагосы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

Так как обе команды не отличаются высокой результативностью и «Гранада» в этом поединке фаворит, то рекомендуем сделать такую комбинированную ставку — Х2 + ТМ 2,5.