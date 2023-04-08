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    «Насриды» привезут очки из Сарагосы

    «Сарагоса» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Испании, 8 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Гранада»
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    «Гранада»
    8 апреля в рамках 35-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало встречи намечено на 17:15 по мск. «Сарагоса» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 08 Апреля 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 17:15 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 34 проведенных туров находится во второй части турнирной таблицы Сегунды. У команды на счету 41 очко и 15 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.

    Вот уже как шесть туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь одной виктории и пять встреч свели вничью.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Гранада

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    В своей последней проведенной игре коллектив поделил очки на выезде с «Леванте», сыграв 1:1. И данная мировая стала для команды третьей подряд с таким же результатом.

    Все прогнозы на футбол

    В отрезке последних девяти домашних игр в рамках Сегунды «Сарагоса» потерпела только одну неудачу, добилась трех выигрышей и шесть матчей свела вничью.

    «Гранада»

    «Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 61 баллом идут на второй позиции в турнирной таблице, оторвавшись на пункт от третьей строки.

    «Красно-белые» в своей последней проведенной игре чемпионата проиграли в Хихионе местному «Спортингу» со счетом 0:1. И этим фиаско они прервали свою 10-матчевую серию без фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этот сверхудачный период команда расписала две мировые и смогла добиться восьми викторий. Причем шесть из этих выигрышей были без пропущенных мячей.

    «Гранада» проиграла свой последний выездной поединок, а перед этим не уступала на протяжении четырех гостевых матчей подряд, победив трижды за этот период.

    «Гранада» выиграла у «Сарагосы» в четырех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге на своем поле — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    Так как обе команды не отличаются высокой результативностью и «Гранада» в этом поединке фаворит, то рекомендуем сделать такую комбинированную ставку — Х2 + ТМ 2,5.

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    «Сарагоса» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 08.04.2023. Прогнозы на футбол. «Насриды» привезут очки из Сарагосы
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