«Сарагоса»
«Сарагоса» по итогам 34 проведенных туров находится во второй части турнирной таблицы Сегунды. У команды на счету 41 очко и 15 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.
Вот уже как шесть туров арагонцы не знают горечи поражений. Правда, в этом отрезке они смогли добиться лишь одной виктории и пять встреч свели вничью.
Коэффициенты матча Сарагоса — Гранада
В своей последней проведенной игре коллектив поделил очки на выезде с «Леванте», сыграв 1:1. И данная мировая стала для команды третьей подряд с таким же результатом.
В отрезке последних девяти домашних игр в рамках Сегунды «Сарагоса» потерпела только одну неудачу, добилась трех выигрышей и шесть матчей свела вничью.
«Гранада»
«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 61 баллом идут на второй позиции в турнирной таблице, оторвавшись на пункт от третьей строки.
«Красно-белые» в своей последней проведенной игре чемпионата проиграли в Хихионе местному «Спортингу» со счетом 0:1. И этим фиаско они прервали свою 10-матчевую серию без фиаско.
Календарь и таблица испанской Примеры
В этот сверхудачный период команда расписала две мировые и смогла добиться восьми викторий. Причем шесть из этих выигрышей были без пропущенных мячей.
«Гранада» проиграла свой последний выездной поединок, а перед этим не уступала на протяжении четырех гостевых матчей подряд, победив трижды за этот период.
«Гранада» выиграла у «Сарагосы» в четырех последних очных противостояниях, в том числе и в первом круге на своем поле — 1:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.70.
На викторию «Сарагосы» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.
Так как обе команды не отличаются высокой результативностью и «Гранада» в этом поединке фаворит, то рекомендуем сделать такую комбинированную ставку — Х2 + ТМ 2,5.