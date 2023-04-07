«Бенфика» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. «Бенфика» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Эта команда нынешний сезон проводит на одном дыхании. «Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате Португалии, опережая «Порту» на 10 очков.

При этом команда имеет весьма надежные тылы. В 26 матчах «Бенфика» пропустили всего лишь 14 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Бенфика» вновь добыла 3 очка. На выезде команда минимально одолела «Риу Аве».

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Матчи с «драконами» для «Бенфики» традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3 при 1 победе.

Стратегически «орлов» устроит даже ничья. Между тем, вряд ли «Бенфику» устроит такое положение дел, к тому же есть прекрасный шанс увеличить отрыв от главного конкурента.

«Порту»

Эта команда проводит не самый успешный свой сезон. На текущий момент «Порту» занимает 2 место в турнирной таблице Примейра Лиги.

Более того, отрыв от 3 позиции составляет лишь 2 очка. Причем оборонительные редуты команды весьма надежны: 17 пропущенных мячей.

Свой последний поединок команда провела вполне продуктивно. «Порту» дома с минимальным счетом обыграл «Портимоненсе».

Команда не проигрывает уже больше месяца. Правда, из Лиги чемпионов «драконы» вылетели, уступив миланскому «Интеру».

Гости мотивированы воскресить чемпионскую интригу. Состав у «Порту» квалифицированный, и команда явно будет активной в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.91.

На викторию «Порту» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.

«Орлы» в нынешнем сезоне выглядят куда симпатичнее «Порту» , что и докажут на поле родной арены.

Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Победа «Бенфики» во 2 тайме за 2.25.