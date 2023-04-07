«Бенфика»
Эта команда нынешний сезон проводит на одном дыхании. «Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате Португалии, опережая «Порту» на 10 очков.
При этом команда имеет весьма надежные тылы. В 26 матчах «Бенфика» пропустили всего лишь 14 мячей.
Коэффициенты матча Бенфика — Порту
В своем предыдущем поединке «Бенфика» вновь добыла 3 очка. На выезде команда минимально одолела «Риу Аве».
Матчи с «драконами» для «Бенфики» традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков проиграно 3 при 1 победе.
Стратегически «орлов» устроит даже ничья. Между тем, вряд ли «Бенфику» устроит такое положение дел, к тому же есть прекрасный шанс увеличить отрыв от главного конкурента.
«Порту»
Эта команда проводит не самый успешный свой сезон. На текущий момент «Порту» занимает 2 место в турнирной таблице Примейра Лиги.
Более того, отрыв от 3 позиции составляет лишь 2 очка. Причем оборонительные редуты команды весьма надежны: 17 пропущенных мячей.
Свой последний поединок команда провела вполне продуктивно. «Порту» дома с минимальным счетом обыграл «Портимоненсе».
Команда не проигрывает уже больше месяца. Правда, из Лиги чемпионов «драконы» вылетели, уступив миланскому «Интеру».
Гости мотивированы воскресить чемпионскую интригу. Состав у «Порту» квалифицированный, и команда явно будет активной в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 1.91.
На викторию «Порту» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Бенфики» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Победа «Бенфики» во 2 тайме за 2.25.