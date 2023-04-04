«Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет во вторник, 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Туринская команда добралась до этой стадии преодолев двух соперников. Сначала «Старая синьора» одолела на выезде «Монцу» (2:1), а затем также в гостях оказалась сильнее «Лацио» (1:0).

В итальянский Серии А дела у «зебр» стали не очень после снятия 15 очков. Теперь «черно-белые» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице. В их активе 44 пункта и они на шесть баллов отстают от зоны Лиги чемпионов, за что и ведут борьбу.

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Также «Ювентус» продолжает борьбу в Лиге Европы. Команда из Турина уже пробилась в четвертьфинал второго по престижности клубного турнира Старого Света, где сыграет против «Спортинга». Именно подопечные Массимилиано Аллегри являются одними из главных фаворитов на победу в турнире

Все прогнозы на Серию А

Сейчас у «Ювентуса» пятиматчевая победна серия во всех турнирах. Они переиграли «Верону» (1:0), «Интер» (1:0), «Сампдорию» (4:2) и дважды «Фрайбург» (1:0 и 2:0). Лишь до этого туринцы уступили «Роме» (0:1).

«Интер»

«Черно-синие» также продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. «Змеи» расположились на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 50 очков. Все борьба за топ-4 по итогам сезона еще впереди.

В Кубке Италии «Интер» провел два домашних матча. Сначала «нерадзурри» переиграли «Парму» (2:1), а затем оказались сильнее «Аталанты» (1:0). Теперь у них есть отличная возможность побороться за трофей.

Подопечные Симоне Индзаги также претендуют на победу в Лиге чемпионов. Они прошли «Порту» на стадии 1/8 финала турнира и пробились в четвертьфинал, где сыграют против лиссабонской «Бенфики».

Последние три игры Серии А «Интер» проиграл. Команда уступила «Фиорентине» (0:1), «Ювентусу» (0:1) и «Специи» (1:2). Лишь перед этим была победа над «Лечче» (2:0), а до этого еще одно поражение — от «Болоньи» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которую равен 2,33.

Успех «Интера» оценивается в 3,30, ничья — также в 3,30.

Наши прогноз и ставка — ничья и все решится во втором тайме.

Также рассмотрим вариант, при котором обе команды забьют. На это предлагают хороший коэффициент.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Ювентус» — «Интер» за 5.50.