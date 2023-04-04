«Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 7 месте в Серии А.

А вот атакует «Ювентус» крайне слабо. В 28 матчах чемпионата туринцы наколотили всего 46 мячей.

Коэффициенты матча Ювентус — Интер 1X2Новым игрокам 2.303.203.30Фрибет$40

Свой последний поединок «Старая Синьора» провела успешно. Дома команда минимально одолела «Верону».

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Матчи с миланцами для «Ювентуса» традиционно складываются успешно. В двух последних очных поединках удача была на стороне туринцев.

И уж точно «Ювентус» мотивирован побороться за Кубок Италии. Так что в родных стенах туринцы будут активно атаковать.

«Интер»

«Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Текущее 3 место явно не устраивает, да и шансов побороться за Скудетто уже почти нет.

Главным бичом команды является реализация. В 28 матчах подопечные Симоне Индзаги отличились всего лишь 47 забитыми мячами.

В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь разочаровал. Команда дома сенсационно уступила «Фиорентине» (0:1).

Причем до того миланцы минимально уступили в чемпионате «Ювентусу» (0:1). К слову, не забивает «Интер» уже в трех матчах кряду.

«Интер» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены добыть, как минимум, ничью на выезде.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.

На викторию «Интера» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды явно намерены побороться за Кубок Италии , и уж точно будут активно атаковать.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 10.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.