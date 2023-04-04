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    Голевой бартер в первом тайме?

    «Ювентус» — «Интер». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Кубка Италии 4 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Интер»
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    Эдин Джеко
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 04 Апреля 2023 года
    Ювентус
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    •  Ювентус 22:00 Интер Интер
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    «Ювентус»

    «Ювентус» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 7 месте в Серии А.

    А вот атакует «Ювентус» крайне слабо. В 28 матчах чемпионата туринцы наколотили всего 46 мячей.

    Коэффициенты матча Ювентус — Интер

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    Свой последний поединок «Старая Синьора» провела успешно. Дома команда минимально одолела «Верону».

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    Матчи с миланцами для «Ювентуса» традиционно складываются успешно. В двух последних очных поединках удача была на стороне туринцев.

    И уж точно «Ювентус» мотивирован побороться за Кубок Италии. Так что в родных стенах туринцы будут активно атаковать.

    «Интер»

    «Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Текущее 3 место явно не устраивает, да и шансов побороться за Скудетто уже почти нет.

    Главным бичом команды является реализация. В 28 матчах подопечные Симоне Индзаги отличились всего лишь 47 забитыми мячами.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь разочаровал. Команда дома сенсационно уступила «Фиорентине» (0:1).

    Причем до того миланцы минимально уступили в чемпионате «Ювентусу» (0:1). К слову, не забивает «Интер» уже в трех матчах кряду.

    «Интер» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены добыть, как минимум, ничью на выезде.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Интера» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды явно намерены побороться за Кубок Италии, и уж точно будут активно атаковать.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 10.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер в первом тайме?
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