«Ювентус»
«Ювентус» нынешний сезон проводит откровенно неудачно. На текущий момент команда находится на скромном 7 месте в Серии А.
А вот атакует «Ювентус» крайне слабо. В 28 матчах чемпионата туринцы наколотили всего 46 мячей.
Коэффициенты матча Ювентус — Интер
Свой последний поединок «Старая Синьора» провела успешно. Дома команда минимально одолела «Верону».
Матчи с миланцами для «Ювентуса» традиционно складываются успешно. В двух последних очных поединках удача была на стороне туринцев.
И уж точно «Ювентус» мотивирован побороться за Кубок Италии. Так что в родных стенах туринцы будут активно атаковать.
«Интер»
«Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Текущее 3 место явно не устраивает, да и шансов побороться за Скудетто уже почти нет.
Главным бичом команды является реализация. В 28 матчах подопечные Симоне Индзаги отличились всего лишь 47 забитыми мячами.
В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь разочаровал. Команда дома сенсационно уступила «Фиорентине» (0:1).
Причем до того миланцы минимально уступили в чемпионате «Ювентусу» (0:1). К слову, не забивает «Интер» уже в трех матчах кряду.
«Интер» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Гости явно намерены добыть, как минимум, ничью на выезде.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 2.30.
На викторию «Интера» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 10.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.