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    «Янг Бойз» дожмет «Базель» и выйдет в финал Кубка Швейцарии

    «Базель» — «Янг Бойз». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Кубок Швейцарии, 4 апреля 2023 года

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    «Янг Бойз»
    «Базель» сыграет на своем поле с «Янг Бойз» в рамках полуфинала Кубка Швейцарии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:15 мск. «Базель» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Базель»

    Команда добралась до полуфинала Кубка Швейцарии и сыграет с главным фаворитом турнира «Янг Бойз». «Базель» проводит не самый удачный сезон, занимая лишь 5-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Команда не без труда дошла по 1/2 финала Кубка Швейцарии, в четвертьфинале обыграв «Санкт-Галлен» (2:1). Команды довели дело до дополнительного времени, где сильнее оказался «Базель».

    В последних матчах команда выглядит очень мощно. «Базель» проиграл лишь один матч из последних 10-и. За этот период команда выиграла 5 раз и четырежды сыграла вничью.

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    Стоит отметить, что с лидерами чемпионата «Базель» играет с переменным успехом. Команда обыграла «Санкт-Галлен», сыграла вничью с «Серветтом» (2:2) и проиграла «Янг Бойз» (0:3) в очной встрече 19 марта.

    «Янг Бойз»

    Команда является лидером чемпионата Швейцарии и главным претендентом на Кубок страны. «Янг Бойз» проводит очень мощный сезон, проиграв всего 2 матча в чемпионате.

    Команда уже обеспечила себе чемпионство в лиге и будет бороться за Кубок Швейцарии. В матче против «Базеля» команда не будет иметь преимущества своего поля и это может сказаться на результате.

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    • «Янг Бойз» проиграл 2 матча из 13-и гостевых в нынешнем сезоне. В последнем туре чемпионата Швейцарии команда уступила «Серветту» (1:2). «Янг Бойз» вполне может проиграть при чужих трибунах.

    В нынешнем сезоне «Янг Бойз» и «Базель» трижды встречались между собой. В последних двух встречах лидеры чемпионата одержали убедительные победы (3:0 и 3:1), но в самом начале сезона команды сыграли вничью (0:0). Причем «Базель» выступал именно на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Янг Бойз» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Базеля» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.65.

    «Базель» может зацепиться за результат, ведь команда проиграла всего 2 матча на своем поле в нынешнем сезоне, но «Янг Бойз» показывает мощную игру. Можно предположить, что гости дожмут соперника и выйдут в финал Кубка.

    Наш прогноз — Победа «Янг Бойз». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Янг Бойз» 1.5 больше за 1.90.

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    «Базель» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» дожмет «Базель» и выйдет в финал Кубка Швейцарии
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