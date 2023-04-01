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    Ждем уверенной победы «Фрайбурга»

    «Фрайбург» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Германии, 1 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Герта»
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    «Фрайбург»
    В субботу, 1 апреля, в 26-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле сыграет против берлинской «Герты». Встреча начнется в 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Апреля 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. По итогам 25 сыгранных туров он с 46 очками идет на заветной четвертой позиции, но пятую строку опережает всего на балл.

    «Бразильцы» в текущем первенстве смогли отпраздновать на данный момент 13 викторий, семь встреч они еще свели вничью и пять игр проиграли, забили 38 голов при 34 пропущенных.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Герта

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    Вот уже как шесть поединков подряд в чемпионате коллектив не знает горечи поражений, трижды сыграв вничью и столько же раз выиграв. В минувшем туре он поделил очки на выезде с «Майнцем» 1:1.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В родных стенах «Фрайбург» выступает значительно лучше, чем на выезде. За 12 домашних матчей текущего первенства у него восемь викторий, три мировые и только одно фиаско.

    «Герта»

    «Герта» же в этом сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в элите. Сейчас она с 21 баллом идет третьей с конца в турнирке (зона переходных матчей). Однако от безопасной строки она отстает всего на пункт.

    Берлинский коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть всего лишь пять поединков из 25 проведенных, шесть раз он еще сыграл вничью и 14 встреч проиграл, забил 30 мячей при 48 пропущенных.

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    • За шесть минувших встреч Бундеслиги «Старая Дама» смогла выиграть в двух из них, раз сыграла вничью и трижды уступала. Одно из фиаско пришлось на прошлый тур — в гостевой игре от «Хоффенхайма» 1:3.

    Вне родных стен «Герта» в текущем чемпионате выступает просто ужасно, проиграв десять матчей из 12 проведенных. Один матч еще она выиграла и расписала одну мировую.

    В первом круге в Берлине эти команды поделили между собой очки 2:2, а в прошлом чемпионате дважды выиграл «Фрайбург» — 3:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Герты» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.80.

    В данном сражении прогнозируем уверенную викторию хозяев поля, так как дома «Фраубург» редко когда оступается, а «Герта» вдали от дома играет очень слабо.

    Также не исключаем, что первый гол в этой игре не заставит себя долго ждать и будет забит в первые десять минут матча.

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    «Фрайбург» — «Герта»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 01.04.2023. Прогнозы на футбол. Ждем уверенной победы «Фрайбурга»
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