«Аргентинос Хуниорс»
Эта команда сейчас находится на 13 месте. При этом не к лицу «Аргентинос Хуниорс» пребывать на экваторе таблицы.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Аргентинос Хуниорс» в 8 матчах забили всего лишь 7 мячей.
В своем предыдущем поединке «Аргентинос Хуниорс» добыл 1 пункт. Команда на выезде расписала сухую мировую с «Ланусом».
Матчи с «Годой Крус» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Аргентинос Хуниорс» выиграл дважды.
Сейчас команда проводит нестабильный отрезок. Натужные победы сменяются досадными потерями очком в матчах с не самыми сильными соперниками.
«Годой Крус»
«Годой Крус» находится на скромном для себя 12 месте в турнирной таблице. Причем в 8 матчах команда выиграла и проиграла по 4 раза.
А вот с атакой у команды явно не складывается. В 8 поединках игроки «Годой Крус» забили всего лишь 7 мячей.
Свой последний поединок команда провела великолепно. «Годой Крус» в родных стенах уверенно одолел «Бельграно» (3:1).
Похоже, начинает восстанавливать свои забивные качества Саломон Родригес. Именно на него будет сделан основной расчет гостей в атаке.
«Годой Крус» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот хозяев игроки команды точно создадут.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аргентинос Хуниорс» предлагают — 1.73.
На викторию «Годой Крус» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.30.
«Аргентинос Хуниорс» явно не устраивает нынешнее турнирное положение, так что
Наш прогноз — Победа «Аргентинос Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.