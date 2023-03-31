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    «Аргентинос Хуниорс» начнет без раскачки

    «Аргентинос Хуниорс» — «Годой Крус». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Аргентины, 31 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аргентинос Хуниорс» — «Годой Крус»
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    Габриэль Милито
    «Аргентинос Хуниорс» сыграет на своем поле с «Годой Крусом» в рамках 9-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 31 марта, начало — в 03:30 мск. «Аргентинос Хуниорс» — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 31 Марта 2023 года
    Аргентинос Хуниорс
  • Аргентина. Примера
    •  Аргентинос Хуниорс 03:30 Годой-Крус Годой-Крус
  • Годой-Крус
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    «Аргентинос Хуниорс»

    Эта команда сейчас находится на 13 месте. При этом не к лицу «Аргентинос Хуниорс» пребывать на экваторе таблицы.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Аргентинос Хуниорс» в 8 матчах забили всего лишь 7 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Аргентинос Хуниорс» добыл 1 пункт. Команда на выезде расписала сухую мировую с «Ланусом».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Годой Крус» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Аргентинос Хуниорс» выиграл дважды.

    Сейчас команда проводит нестабильный отрезок. Натужные победы сменяются досадными потерями очком в матчах с не самыми сильными соперниками.

    «Годой Крус»

    «Годой Крус» находится на скромном для себя 12 месте в турнирной таблице. Причем в 8 матчах команда выиграла и проиграла по 4 раза.

    А вот с атакой у команды явно не складывается. В 8 поединках игроки «Годой Крус» забили всего лишь 7 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела великолепно. «Годой Крус» в родных стенах уверенно одолел «Бельграно» (3:1).

    Похоже, начинает восстанавливать свои забивные качества Саломон Родригес. Именно на него будет сделан основной расчет гостей в атаке.

    «Годой Крус» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот хозяев игроки команды точно создадут.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аргентинос Хуниорс» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Годой Крус» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.30.

    «Аргентинос Хуниорс» явно не устраивает нынешнее турнирное положение, так что ждем от хозяев стартового натиска.

    Наш прогноз — Победа «Аргентинос Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    «Аргентинос Хуниорс» — «Годой Крус»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 31.03.2023. Прогнозы на футбол. «Аргентинос Хуниорс» начнет без раскачки
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