Иран сыграет на своем поле с Кенией в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 19:00 мск. Иран — Кения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана попала на чемпионат мира, где выступала в группе В с Англией, США и Уэльсом. По итогам трех туров команда заняла третье место с 3 очками и отставанием от Англии на 2 пункта.

Иранцы сотворили сенсацию, обыграв сборную Уэльса со счетом 2:0. Это была единственная победа на турнире для «персидских леопардов».

Помимо этого хозяева потерпели крупное поражение от Англии со счетом 2:6 и проиграли сборной США, но со скромным счетом 0:1. Тут иранцы оказали сопернику сильное сопротивление.

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После этого коллектив сыграл вничью с Россией в товарищеской встрече. Таким образом, он не знает побед два матча кряду.

Кения

Сборная не проводила поединков с 15 ноября 2021 года, поэтому данная игра будет не столько тестом, сколько возможностью вспомнить о международном футболе.

Кения не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре, прекратив борьбу во втором раунде турнира.

Команда заняла третье место в группе E, тогда как в следующую стадию выходил лишь победитель, которым стал Мали.

Свой последний матч коллектив выиграл, одержав верх на Руандой на своем поле с результатом 2:1.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Иран, коэффициент на победу которого равен 1,16. Успех Кении оценивается в 9,25, ничья — в 6,11.

Хозяева — явный фаворит матча, поэтому способны одержать крупную победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 1,84.

Еще один вариант ставки — тотал больше 4,5 голов за 2,65, ведь Иран способен забить минимум пять голов в ворота гостей.