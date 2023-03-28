Чили сыграет на своем поле с Парагваем в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 03:30 мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

Чилийцы традиционно являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что явно бросается в глаза.

Да и в последних контрольных матчах сборная Чили смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила Польше (1:0).

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В своем последнем поединке чилийцы также не победили. Сухая ничья со словаками радости не принесла.

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Поединки с Парагваем для команды складываются исторически сложно. Из пяти последних очных встреч выиграно 2 при 3 поражениях.

Интересно, что эти самые 2 победы случились как раз в 2 последних матчах. Причем в них сборная Чили не пропускала в свои ворота.

Парагвай

Сборная этой страны не радует успешными результатами. Парагвайцы давненько не показывают приличных результатов.

Парагвай имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

Вот и в своем последнем поединке Парагвай проиграл. Колумбийцы оказались сильнее, что и вылилось в итоговые 2:0.

Более того, сборная Парагвая не забивает уже в 3 матчах кряду. Так что мотивация на этот поединок предельно ясна.

И уж точно парагвайцы не будут отсиживаться в обороне. Гостям придется действовать вторым номером, но ведь и контратаки никто не отменял.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чили предлагают — 2.05.

На викторию Парагвая дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

Чилийцы смотрятся сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы .

Наш прогноз — Победа Чили. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.