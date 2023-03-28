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    Чилийцы одолеют Парагвай

    Чили — Парагвай. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Парагвай
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    Алексис Санчес
    Чили сыграет на своем поле с Парагваем в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 28 марта, начало — в 03:30 мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 28 Марта 2023 года
    Чили
  • Сантьяго
    •  Чили 02:30 Парагвай Парагвай
  • Асунсьон
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    Чили

    Чилийцы традиционно являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что явно бросается в глаза.

    Да и в последних контрольных матчах сборная Чили смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила Польше (1:0).

    Коэффициенты матча Чили — Парагвай

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    В своем последнем поединке чилийцы также не победили. Сухая ничья со словаками радости не принесла.

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    Поединки с Парагваем для команды складываются исторически сложно. Из пяти последних очных встреч выиграно 2 при 3 поражениях.

    Интересно, что эти самые 2 победы случились как раз в 2 последних матчах. Причем в них сборная Чили не пропускала в свои ворота.

    Парагвай

    Сборная этой страны не радует успешными результатами. Парагвайцы давненько не показывают приличных результатов.

    Парагвай имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

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  • 24/03/2023

    • Вот и в своем последнем поединке Парагвай проиграл. Колумбийцы оказались сильнее, что и вылилось в итоговые 2:0.

    Более того, сборная Парагвая не забивает уже в 3 матчах кряду. Так что мотивация на этот поединок предельно ясна.

    И уж точно парагвайцы не будут отсиживаться в обороне. Гостям придется действовать вторым номером, но ведь и контратаки никто не отменял.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Чили предлагают — 2.05.

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    На викторию Парагвая дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

    Чилийцы смотрятся сильнее соперника, и наверняка будут действовать с позиции силы.

    Наш прогноз — Победа Чили. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.10.

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    Чили — Парагвай: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Чилийцы одолеют Парагвай
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