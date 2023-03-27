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    Греция — Литва. Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, товарищеский матч, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Литва
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    Бенас Шаткус
    Греция сыграет на своем поле с Литвой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Греция — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Марта 2023 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 19:00 Литва Литва
  • Вильнюс
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    Греция

    Греки являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.

    Да и в контрольных матчах Греция смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила Венгрии (2:1).

    Коэффициенты матча Греция — Литва

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    Более того, даже в матче с Мальтой команда испытала сложности. Эллины не смогли одолеть карлика (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с литовцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны — 2:0 и 1:0.

    Греция явно намеревается сыграть первым номером. Да и проблемами оппонента в организации игры эллины постараются воспользоваться.

    Литва

    Сборная этой страны не радует успешными результатами. Литовцы зачастую проигрывают даже записным аутсайдерам.

    Литва имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

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  • 23/03/2023

    • Литовцы не знают радости побед уже год. Тогда прибалтийцы переиграли откровенно слабую сборную Сан-Марино (1:2).

    А вот дать бой грекам команда постарается. Мотивация проявить себя на фоне крепенького оппонента у Литвы имеется.

    Литва явно будет действовать вторым номером. Свои шансы прибалтийцы будут искать на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Греции предлагают — 1.15.

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    На викторию Литвы дают — 14.50, ничья оценена — в 6.50.

    Обе команды давненько не знали радости побед, а значит, наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.

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    Греция — Литва: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех
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