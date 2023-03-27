Греция сыграет на своем поле с Литвой в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 27 марта, начало — в 19:00 мск. Греция — Литва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Греция

Греки являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.

Да и в контрольных матчах Греция смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила Венгрии (2:1).

Коэффициенты матча Греция — Литва 1X2Новым игрокам 1.138.0021.00Фрибет$40

Более того, даже в матче с Мальтой команда испытала сложности. Эллины не смогли одолеть карлика (2:2).

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Поединки с литовцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны — 2:0 и 1:0.

Греция явно намеревается сыграть первым номером. Да и проблемами оппонента в организации игры эллины постараются воспользоваться.

Литва

Сборная этой страны не радует успешными результатами. Литовцы зачастую проигрывают даже записным аутсайдерам.

Литва имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.

Литовцы не знают радости побед уже год. Тогда прибалтийцы переиграли откровенно слабую сборную Сан-Марино (1:2).

А вот дать бой грекам команда постарается. Мотивация проявить себя на фоне крепенького оппонента у Литвы имеется.

Литва явно будет действовать вторым номером. Свои шансы прибалтийцы будут искать на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Греции предлагают — 1.15.

На викторию Литвы дают — 14.50, ничья оценена — в 6.50.

Обе команды давненько не знали радости побед , а значит, наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.