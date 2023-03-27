Греция
Греки являются довольно крепкой командой. Вот только стабильности ей явно недостает, что мешает добиваться чего-то серьезного.
Да и в контрольных матчах Греция смотрелась не столь монолитно. Например, команда уступила Венгрии (2:1).
Коэффициенты матча Греция — Литва
Более того, даже в матче с Мальтой команда испытала сложности. Эллины не смогли одолеть карлика (2:2).
Поединки с литовцами для команды складываются исторически успешно. Обе очных встречи были выиграны — 2:0 и 1:0.
Греция явно намеревается сыграть первым номером. Да и проблемами оппонента в организации игры эллины постараются воспользоваться.
Литва
Сборная этой страны не радует успешными результатами. Литовцы зачастую проигрывают даже записным аутсайдерам.
Литва имеет проблемы во всех линиях. Да и состав команды явно не назовешь особо крепким и стабильным.
Литовцы не знают радости побед уже год. Тогда прибалтийцы переиграли откровенно слабую сборную Сан-Марино (1:2).
А вот дать бой грекам команда постарается. Мотивация проявить себя на фоне крепенького оппонента у Литвы имеется.
Литва явно будет действовать вторым номером. Свои шансы прибалтийцы будут искать на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Греции предлагают — 1.15.
На викторию Литвы дают — 14.50, ничья оценена — в 6.50.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.45.