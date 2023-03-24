Япония сыграет на своем поле с Уругваем в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 13:30 мск. Япония — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Эта команда сильна, но стабильностью результатов не блещет. Например, на Мундиале японцы вылетели в 1/8 финала.

Зато мощные испанцы и немцы были обыграны (оба раза по 2:1). А вот костариканцам Япония уступила (0:1).

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В своем последнем матче команда как раз играла с хорватами. Вот только в серии пенальти удачливее оказались европейцы.

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Матчи с Уругваем для команды проходят не столь удачно. Из пяти последних очных встреч Япония проиграла 3 раза.

Япония наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Более того, команда не проигрывала уругвайцам уже 8 с половиной лет.

Уругвай

Эта команда также не отличается стабильностью. На чемпионате мира Уругвай ограничился 3 местом в своей группе.

Свой последний поединок сборная Уругвая выиграла. Команда уверенно одолела Гану со счетом 0:2.

Главным бичом команды является слабенькая оборона. При неплохой атаке южноамериканцы нередко пропускают в самых простых ситуациях.

Подбор игроков у уругвайцев очень качественный. Тот же Дарвин Нуньес может решить вопрос в атаке.

Уругвай явно будет активно атаковать. Нуньес и его партнеры постараются вскрыть оборону трудолюбивых японцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 2.55.

На викторию Уругвая дают — 2.70, ничья оценена — в 3.25.

Уругвай имеет более сильный по именам состав , и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа Уругвая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.