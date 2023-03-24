ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нассер Аль-ХелаифиТщеславие ПСЖ. Как деньги сделали парижан слепыми к доморощенным талантам Зинедин ЗиданВернуть Зидана и купить Беллингема. Что должен сделать «Реал», чтобы снова стать лучше «Барсы» Хвича КварацхелияИстория Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира
    Все новости спорта

    Уругвай огорчит японцев

    Япония — Уругвай. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, товарищеский матч, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Уругвая
    Прогноз и ставки на Япония — Уругвай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарвин Нуньес
    Япония сыграет на своем поле с Уругваем в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 24 марта, начало — в 13:30 мск. Япония — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 24 Марта 2023 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 13:30 Уругвай Уругвай
  • Монтевидео
    •

    Япония

    Эта команда сильна, но стабильностью результатов не блещет. Например, на Мундиале японцы вылетели в 1/8 финала.

    Зато мощные испанцы и немцы были обыграны (оба раза по 2:1). А вот костариканцам Япония уступила (0:1).

    Коэффициенты матча Япония — Уругвай

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.302.95Фрибет$40
    •

    В своем последнем матче команда как раз играла с хорватами. Вот только в серии пенальти удачливее оказались европейцы.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с Уругваем для команды проходят не столь удачно. Из пяти последних очных встреч Япония проиграла 3 раза.

    Япония наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Более того, команда не проигрывала уругвайцам уже 8 с половиной лет.

    Уругвай

    Эта команда также не отличается стабильностью. На чемпионате мира Уругвай ограничился 3 местом в своей группе.

    Свой последний поединок сборная Уругвая выиграла. Команда уверенно одолела Гану со счетом 0:2.

  • Трансферный дайджест. 14-20 марта
  • Выбор Гюндогана и де Йонга, Лукаку и Рабьо сменят команду, желание Салаха
  • 20/03/2023

    • Главным бичом команды является слабенькая оборона. При неплохой атаке южноамериканцы нередко пропускают в самых простых ситуациях.

    Подбор игроков у уругвайцев очень качественный. Тот же Дарвин Нуньес может решить вопрос в атаке.

    Уругвай явно будет активно атаковать. Нуньес и его партнеры постараются вскрыть оборону трудолюбивых японцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 2.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию Уругвая дают — 2.70, ничья оценена — в 3.25.

    Уругвай имеет более сильный по именам состав, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа Уругвая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Вашингтон — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Умбер — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Торонто — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Милуоки — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Юта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сальвадор — Гондурас
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Япония — Уругвай: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Уругвай огорчит японцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры