Япония
Эта команда сильна, но стабильностью результатов не блещет. Например, на Мундиале японцы вылетели в 1/8 финала.
Зато мощные испанцы и немцы были обыграны (оба раза по 2:1). А вот костариканцам Япония уступила (0:1).
Коэффициенты матча Япония — Уругвай
В своем последнем матче команда как раз играла с хорватами. Вот только в серии пенальти удачливее оказались европейцы.
Матчи с Уругваем для команды проходят не столь удачно. Из пяти последних очных встреч Япония проиграла 3 раза.
Япония наверняка будет стараться как можно активнее сыграть в атаке. Более того, команда не проигрывала уругвайцам уже 8 с половиной лет.
Уругвай
Эта команда также не отличается стабильностью. На чемпионате мира Уругвай ограничился 3 местом в своей группе.
Свой последний поединок сборная Уругвая выиграла. Команда уверенно одолела Гану со счетом 0:2.
Главным бичом команды является слабенькая оборона. При неплохой атаке южноамериканцы нередко пропускают в самых простых ситуациях.
Подбор игроков у уругвайцев очень качественный. Тот же Дарвин Нуньес может решить вопрос в атаке.
Уругвай явно будет активно атаковать. Нуньес и его партнеры постараются вскрыть оборону трудолюбивых японцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Японии предлагают — 2.55.
На викторию Уругвая дают — 2.70, ничья оценена — в 3.25.
Наш прогноз — Победа Уругвая. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.