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    Как Северная Ирландия начнет отбор на Евро-2024?

    Сан-Марино — Северная Ирландия. Прогноз, ставка (к. 2.77) на футбол, отборочный турнир к Евро-2024, 23 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Северная Ирландия
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    Северная Ирландия — безусловный фаворит матча
    23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Сан-Марино в Серравалле на стадионе Олимпико ди Серравалле примет национальную команду Северной Ирландии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Сан-Марино — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 23 Марта 2023 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 22:45 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Лига наций УЕФА. C2
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    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

    В минувшем розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» проиграли все четыре поединка без забитых мячей с общим счетом 0:9.

    Коэффициенты матча Сан-Марино — Северная Ирландия

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    В квалификацию к чемпионату мира 2022 года сан-маринцы ожидаемо проиграли во всех десяти проведенных поединках, забив в них один гол при 46 пропущенных.

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    Коллектив не знает побед с 30 июля 2014 года, поэтому шансы хозяев поля даже ничью крайне мизерные.

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии заняла предпоследнее место в группе Лиги наций, набрав в шести матчах пять очков.

    Главная задача Ольстера заключалась в том, чтобы не свалиться в Лигу D, что ему удалось благодаря третьей позиции в квартете.

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    • Команда также не смогла пробиться на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв третье место в своей группе с отставанием в семь очков от второй Италии.

    У коллектива одна победа в семи последних поединках во всех турнирах, но соперник настолько слаб, что такая форма вряд ли будет проблемой для гостей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которого равен 1,04. Успех Сан-Марино оценивается в 41,11, ничья — в 12,93.

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    В восьми из девяти последних матчей хозяев поля было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,77.

    Еще один вариант ставки — Северная Ирландия выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3,10, ведь в шести из семи последних проигранных матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.

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    Сан-Марино — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Как Северная Ирландия начнет отбор на Евро-2024?
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