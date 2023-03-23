23 марта в первом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 сборная Сан-Марино в Серравалле на стадионе Олимпико ди Серравалле примет национальную команду Северной Ирландии. Начало поединка запланировано на 22:45 по мск. Сан-Марино — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

В минувшем розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» проиграли все четыре поединка без забитых мячей с общим счетом 0:9.

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В квалификацию к чемпионату мира 2022 года сан-маринцы ожидаемо проиграли во всех десяти проведенных поединках, забив в них один гол при 46 пропущенных.

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Коллектив не знает побед с 30 июля 2014 года, поэтому шансы хозяев поля даже ничью крайне мизерные.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии заняла предпоследнее место в группе Лиги наций, набрав в шести матчах пять очков.

Главная задача Ольстера заключалась в том, чтобы не свалиться в Лигу D, что ему удалось благодаря третьей позиции в квартете.

Команда также не смогла пробиться на чемпионате мира 2022 года в Катаре, заняв третье место в своей группе с отставанием в семь очков от второй Италии.

У коллектива одна победа в семи последних поединках во всех турнирах, но соперник настолько слаб, что такая форма вряд ли будет проблемой для гостей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Северную Ирландию, коэффициент на победу которого равен 1,04. Успех Сан-Марино оценивается в 41,11, ничья — в 12,93.

В восьми из девяти последних матчей хозяев поля было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,77.

Еще один вариант ставки — Северная Ирландия выиграет и тотал меньше 2,5 голов за 3,10, ведь в шести из семи последних проигранных матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов.