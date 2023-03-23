ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мойсес КайседоЕсли не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля» Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 14-20 марта Мяч Евро-2024На пути в Берлин. Все о стартующем отборе к Евро-2024
    Все новости спорта

    Сможет ли Китай остановить Новую Зеландию?

    Новая Зеландия — Китай. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Новой Зеландии Прогнозы на сборную Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Китай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новая Зеландия — фаворит матча
    Новая Зеландия сыграет на своем поле с Китаем в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 марта, начало — в 09:00 мск. Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2023 года
    Новая Зеландия
  • Веллингтон
    •  Новая Зеландия 09:00 Китай Китай
  • Пекин
    •

    Новая Зеландия

    Команда является пятикратным обладателем Кубка наций ОФК, однако на своём счету имеет всего два участия в чемпионатах мира, датируемые 1982 и 2010 годами.

    В нынешнем сезоне в своем регионе, в квалификации на чемпионат мира 2022 года Новая Зеландия дошла до финала где смогла разгромить Соломоновы Острова со счетом 0:5.

    Коэффициенты матча Новая Зеландия — Китай

    1X2Новым игрокам
  • 1.653.655.80Фрибет$40
    •

    Но после этого в продвижении ЧМ в финале сборная встретилась с Коста-Рикой и потерпела минимальное поражение на выезде, проиграв со счетом 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    Последние пять поединков коллектив не знает побед, где только в одном избежал поражения, сыграв вничью, так что хозяева находятся не в лучшей форме.

    Китай

    Команда в очередной раз не смогла пробиться на чемпионат мира. Китаю не удалось выйти из группы 3-го раунда, заняв пятое место из шести.

    До своего прошлого матча сборная не знала побед девять поединков кряду при пяти поражениях и четырех ничьих.

  • Почему больше участников на ЧМ-2026 — это неплохая идея
  • Предстоящее расширение формата турнира не такая уж неудачная задумка, как может показаться
  • 19/03/2023

    • В предыдущей игре Поднебесная сыграла на своем поле с Гонконгом и победила с минимальным счетом 1:0.

    И статус гостей, и их форма не позволяет им рассчитывать на успех в Окленде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Новую Зеландию, коэффициент на победу которой равен 2,06. Успех Китая оценивается в 3,53, ничья — в 3,22.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева поля — явный фаворит матча, несмотря на спад в последних матчах

    Поэтому наши прогноз и ставка — Новая Зеландия выиграет за 2,06.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2 голов за 2,07, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2-х голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калинская — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Орландо — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруклин — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атланта — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Сентраль Кордова
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 23.03.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Китай остановить Новую Зеландию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры