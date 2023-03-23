Новая Зеландия сыграет на своем поле с Китаем в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 23 марта, начало — в 09:00 мск. Новая Зеландия — Китай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Новая Зеландия

Команда является пятикратным обладателем Кубка наций ОФК, однако на своём счету имеет всего два участия в чемпионатах мира, датируемые 1982 и 2010 годами.

В нынешнем сезоне в своем регионе, в квалификации на чемпионат мира 2022 года Новая Зеландия дошла до финала где смогла разгромить Соломоновы Острова со счетом 0:5.

Коэффициенты матча Новая Зеландия — Китай 1X2Новым игрокам 1.653.655.80Фрибет$40

Но после этого в продвижении ЧМ в финале сборная встретилась с Коста-Рикой и потерпела минимальное поражение на выезде, проиграв со счетом 1:0.

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Последние пять поединков коллектив не знает побед, где только в одном избежал поражения, сыграв вничью, так что хозяева находятся не в лучшей форме.

Китай

Команда в очередной раз не смогла пробиться на чемпионат мира. Китаю не удалось выйти из группы 3-го раунда, заняв пятое место из шести.

До своего прошлого матча сборная не знала побед девять поединков кряду при пяти поражениях и четырех ничьих.

В предыдущей игре Поднебесная сыграла на своем поле с Гонконгом и победила с минимальным счетом 1:0.

И статус гостей, и их форма не позволяет им рассчитывать на успех в Окленде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Новую Зеландию, коэффициент на победу которой равен 2,06. Успех Китая оценивается в 3,53, ничья — в 3,22.

Хозяева поля — явный фаворит матча, несмотря на спад в последних матчах

Поэтому наши прогноз и ставка — Новая Зеландия выиграет за 2,06.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2 голов за 2,07, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито меньше 2-х голов.