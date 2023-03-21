«Бавария» (жен) сыграет на своем поле с «Арсеналом» (жен) в рамках первого матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 21 марта, начало — в 20:45 мск. «Бавария» (жен) — «Арсенал» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария» (жен)

Мюнхенская команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов благодаря тому, что стала второй на групповом этапе. Немки набрали 15 очков в шести играх и пропустили вперед лишь каталонскую «Барселону», но обошли португальскую «Бенфику» и шведский «Русенгорд».

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды Йенса Шойера 40 очков после 15 матчей. Коллектив из Мюнхена забил 42 мяча, а пропустил лишь 4. Он на два пункта отстает от лидирующего «Вольфсбурга».

Также «Бавария» продолжает борьбу за Кубок Германии. Команда уже прошла «Ингольштадт», «Дуйсбург» и «Хоффенхайм». В полуфинале мюнхенцы сыграют против «Вольфсбурга».

Все прогнозы на футбол

В активе «Баварии» сейчас серия из 12 побед подряд во всех турнирах. В последних встречах команда победила «Кельн» (5:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Вердер» (2:0).

«Челси» (жен)

Лондонская команда и вовсе выиграла свою группу Лиги чемпионов. «Красные» набрали 13 очков и опередили французский «Лион», итальянский «Ювентус» и швейцарский «Цюрих».

В чемпионате страны «канонирки» пока выступают не лучшим образом. После 14 туров в активе команды из столицы Англии 32 очка и четвертая позиция. Они на три пункта отстают от «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также на пять баллов от «Челси».

Недавно «Арсенал» выиграл Кубок лиги, в финале переиграв лондонский «Челси» (3:1), а до этого вылетел из Кубка Англии, уступил тому же «Челси» (0:2). Таким образом, подопечные Юнаса Эйдевалля продолжают борьбу только в чемпионате и Лиге чемпионов.

В последней игре «Арсенал» в родных стенах разгромил «Рединг» (4:0), а до этого также дома без проблем разобрался с «Ливерпулем» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитами противостояния хозяек поля. На победу «Баварии» (жен) предлагают поставить за 2.05.

На викторию «Арсенала» (жен) дают — 3.45, ничья оценена — в 3.65.

Наши прогноз и ставка — победа «Баварии» в первом матче.

Также предположим, что будет результативный поединок и команды забьют 3 мяча на двоих.