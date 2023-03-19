ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки Эрлинг ХоланнЛига чемпионов. Шоу Холанна, стойкость «Интера» и исторический успех «Наполи» Маркус РашфордИ снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье
  • 08:14
    • Рыбакина разгромила Швентек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 08:04
    • Сборная Италии назвала состав на матчи отбора Евро-2024 с Англией и Мальтой
    Все новости спорта

    Ярославцев ждет успех!

    «Уфа» — «Шинник». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Первая лига, 19 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Уфу Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Евсеев
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 12:00 мск. «Уфа» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Уфа»

    «Уфа» борется за выживание. Правда, пока недавний полпред РПЛ оккупировал вылетающее 15 место.

    А вот с атакой у уфимцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 20 мячей.

    В своем последнем поединке команда проиграла. На выезде уфимцы с минимальным счетом уступили «Волгарю».

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с ярославцами для команды складываются традиционно сложно. Два последних очных поединка были проиграны.

    В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться очками. Отступать «Уфе» уже некуда, и нужно срочно добывать заветные баллы.

    «Шинник»

    Эта команда видится крепким середняком первой лиги. «Шинник» находится на 10 месте в турнирной таблице.

    Команда Вадима Евсеева смотрится весьма монолитно. Да и боевитый характер своего наставника у нее присутствует в полной мере.

  • Победили «Зенит» и арбитра. У «Динамо» отобрали в Петербурге железный пенальти
  • Реакция спортивных СМИ на очередной судейский скандал в российском футболе
  • 16/03/2023

    • В предыдущем туре «Шинник» добыл один балл. Дома команда расписала боевую мировую с сильным «Енисеем» (2:2).

    До того команда Евсеева уступила «Родине» (2:1). Так что пора бы ярославцам добыть первую викторию в весеннем цикле.

    «Шинник» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Матче первого круга ярославцы оставили «Уфу» ни с чем (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.56.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Шинника» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.13.

    «Шинник» выглядит сильнее проблемных уфимцев, и явно постарается добыть первую весеннюю победу.

    Наш прогноз — Победа «Шинника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Родина — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гомель — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Альмерия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Монца — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Бохум — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аугсбург — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уфа» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Ярославцев ждет успех!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры