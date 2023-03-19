«Уфа» сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 марта, начало — в 12:00 мск. «Уфа» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» борется за выживание. Правда, пока недавний полпред РПЛ оккупировал вылетающее 15 место.

А вот с атакой у уфимцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 20 мячей.

В своем последнем поединке команда проиграла. На выезде уфимцы с минимальным счетом уступили «Волгарю».

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с ярославцами для команды складываются традиционно сложно. Два последних очных поединка были проиграны.

В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться очками. Отступать «Уфе» уже некуда, и нужно срочно добывать заветные баллы.

«Шинник»

Эта команда видится крепким середняком первой лиги. «Шинник» находится на 10 месте в турнирной таблице.

Команда Вадима Евсеева смотрится весьма монолитно. Да и боевитый характер своего наставника у нее присутствует в полной мере.

В предыдущем туре «Шинник» добыл один балл. Дома команда расписала боевую мировую с сильным «Енисеем» (2:2).

До того команда Евсеева уступила «Родине» (2:1). Так что пора бы ярославцам добыть первую викторию в весеннем цикле.

«Шинник» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Матче первого круга ярославцы оставили «Уфу» ни с чем (3:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.56.

На викторию «Шинника» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.13.

«Шинник» выглядит сильнее проблемных уфимцев, и явно постарается добыть первую весеннюю победу .

Наш прогноз — Победа «Шинника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.