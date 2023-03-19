«Уфа»
«Уфа» борется за выживание. Правда, пока недавний полпред РПЛ оккупировал вылетающее 15 место.
А вот с атакой у уфимцев ситуация сложная. В 22 матчах игроки команды забили всего лишь 20 мячей.
В своем последнем поединке команда проиграла. На выезде уфимцы с минимальным счетом уступили «Волгарю».
Матчи с ярославцами для команды складываются традиционно сложно. Два последних очных поединка были проиграны.
В этой встрече хозяева наверняка постараются разжиться очками. Отступать «Уфе» уже некуда, и нужно срочно добывать заветные баллы.
«Шинник»
Эта команда видится крепким середняком первой лиги. «Шинник» находится на 10 месте в турнирной таблице.
Команда Вадима Евсеева смотрится весьма монолитно. Да и боевитый характер своего наставника у нее присутствует в полной мере.
В предыдущем туре «Шинник» добыл один балл. Дома команда расписала боевую мировую с сильным «Енисеем» (2:2).
До того команда Евсеева уступила «Родине» (2:1). Так что пора бы ярославцам добыть первую викторию в весеннем цикле.
«Шинник» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Матче первого круга ярославцы оставили «Уфу» ни с чем (3:0).
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Уфы» предлагают — 2.56.
На викторию «Шинника» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.13.
«Шинник» выглядит сильнее проблемных уфимцев, и явно
Наш прогноз — Победа «Шинника». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.36.