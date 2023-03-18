«Альмерия»
Команда имеет на два очка меньше, чем ее соперник. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 18-е место.
Коллектив ведет борьбу за выживание и матч с земляками из «Кадиса» будет суперпринципиальным для андалузцев.
Коэффициенты матча Альмерия — Кадис
В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (44 гола), хуже только у «Эльче» (49), которая занимает последнее место.
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В последних шести поединках хозяева потерпели пять поражений при одной победе, так что находятся в плохой форме.
«Кадис»
По прошествии 25 туров «Кадис» набрал 27 очков. Он одержал 6 побед и 9 раз сыграл вничью. Также в его активе 10 поражений.
Клуб имеет скромную результативность, и в последних пяти матчах только в одном забивалось больше трех голов. Отметим, что гости забили всего 20 голов в этом сезоне и это один из самых низких показателей.
После поражения от «Барселоны» со счетом 0:2, коллектив добился победы над «Райо Вальекано» (1:0) и затем сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).
В прошлом туре благодаря ничьей с конкурентом «Хетафе» беспроигрышная серия клуба достигла уже трех матчей, так что будет явным фаворитом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Альмерии», коэффициент на победу которой равен 2,07. Успех «Кадиса» оценивается в 3,80, ничья — в 3,45.
В шести из 10-ти последних домашних матчей хозяева выиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Альмерия» выиграет за 2,07.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.