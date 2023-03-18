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    Останется ли «Альмерия» в зоне вылета?

    «Альмерия» — «Кадис». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 18 марта 2023 года

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    «Альмерия» идет в зоне вылета
    «Альмерия» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 16:00 мск. «Альмерия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Марта 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 16:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Альмерия»

    Команда имеет на два очка меньше, чем ее соперник. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 18-е место.

    Коллектив ведет борьбу за выживание и матч с земляками из «Кадиса» будет суперпринципиальным для андалузцев.

    Коэффициенты матча Альмерия — Кадис

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    В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (44 гола), хуже только у «Эльче» (49), которая занимает последнее место.

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    В последних шести поединках хозяева потерпели пять поражений при одной победе, так что находятся в плохой форме.

    «Кадис»

    По прошествии 25 туров «Кадис» набрал 27 очков. Он одержал 6 побед и 9 раз сыграл вничью. Также в его активе 10 поражений.

    Клуб имеет скромную результативность, и в последних пяти матчах только в одном забивалось больше трех голов. Отметим, что гости забили всего 20 голов в этом сезоне и это один из самых низких показателей.

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    • После поражения от «Барселоны» со счетом 0:2, коллектив добился победы над «Райо Вальекано» (1:0) и затем сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).

    В прошлом туре благодаря ничьей с конкурентом «Хетафе» беспроигрышная серия клуба достигла уже трех матчей, так что будет явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Альмерии», коэффициент на победу которой равен 2,07. Успех «Кадиса» оценивается в 3,80, ничья — в 3,45.

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    В шести из 10-ти последних домашних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Альмерия» выиграет за 2,07.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Альмерия» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Останется ли «Альмерия» в зоне вылета?
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