«Альмерия» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в понедельник, 18 марта, начало — в 16:00 мск. «Альмерия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда имеет на два очка меньше, чем ее соперник. «Альмерия» находится в зоне вылета Примеры, занимая 18-е место.

Коллектив ведет борьбу за выживание и матч с земляками из «Кадиса» будет суперпринципиальным для андалузцев.

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В нынешнем сезоне клуб выступает из рук вон плохо. Он является одной из самых пропускающих команд испанского чемпионата (44 гола), хуже только у «Эльче» (49), которая занимает последнее место.

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В последних шести поединках хозяева потерпели пять поражений при одной победе, так что находятся в плохой форме.

«Кадис»

По прошествии 25 туров «Кадис» набрал 27 очков. Он одержал 6 побед и 9 раз сыграл вничью. Также в его активе 10 поражений.

Клуб имеет скромную результативность, и в последних пяти матчах только в одном забивалось больше трех голов. Отметим, что гости забили всего 20 голов в этом сезоне и это один из самых низких показателей.

После поражения от «Барселоны» со счетом 0:2, коллектив добился победы над «Райо Вальекано» (1:0) и затем сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (0:0).

В прошлом туре благодаря ничьей с конкурентом «Хетафе» беспроигрышная серия клуба достигла уже трех матчей, так что будет явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Альмерии», коэффициент на победу которой равен 2,07. Успех «Кадиса» оценивается в 3,80, ничья — в 3,45.

В шести из 10-ти последних домашних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Альмерия» выиграет за 2,07.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в девяти из 15 последних матчей хозяев забивали оба соперника.