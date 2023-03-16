«Слован»
Команда отлично провела первый матч 1/8 финала ЛК с «Базелем», сыграв вничью (2:2). «Слован» 2 раза догонял соперника и, как итог, сумел добиться ничейного результата.
Команда является одним из лидеров словацкого чемпионата. «Слован» всерьез претендует на 1-е место в лиге, что позволяет претендовать на выход в квалификацию Лиги чемпионов. «Слован» отстает от лидера на 4 балла.
Коэффициенты матча Слован — Базель
На групповом этапе Лиги Конференций команда заняла 1-е место, набрав одинаковое количество очков с «Базелем» (11).
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних 8-и официальных матчах «Слован» проиграл лишь один раз, 3 раза выиграл и четырежды сыграл вничью. За этот период команда забила 14 голов и 10 пропустила.
Стоит отметить, что на групповом этапе ЛК «Слован» ни разу не проиграл, а в словацкой Первой лиге уступила только один раз. Команда очень мощно проводит домашние встречи.
«Базель»
Команда проводит не лучший сезон. «Базель» имел шанс сделать результат еще в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций со «Слованом», но сыграл вничью, дважды ведя в счете (2:2).
Команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице швейцарской лиге и отстает от зоны еврокубков на 3 балла.
«Базель» довольно неплохо провел групповой этап ЛК, но занял лишь 2-е место. Команда отдала лидерство в своей группе «Словану». Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги Конференций «Базель» выиграл у турецкого «Трабзонспора» с общим счетом 2:1.
Команда довольно неплохо выглядела на чужом поле в своей группе. «Базель» выиграл 2 гостевых матча и один раз сыграл вничью, но в швейцарском чемпионате команда победила всего лишь в 5-и встречах на чужом поле.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Базеля» оценивается в 2.80, ничья — в 3.40.
Перед предстоящим матчем «Слован» набрал отличный ход, а «Базель», вероятно, упустил свою возможность повернуть исход 1/8 финала в свою пользу, сыграв вничью на своем поле.
Поэтому наши прогноз и ставка — проход «Слована» за 1.85.
Еще один вариант ставки — тотал 1 больше в первом тайме за 1.84