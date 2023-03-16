ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР Карло Анчелотти — основной кандидат на пост главного тренера сборной БразилииИностранец в сборной Бразилии — неизбежность. В стране не осталось топ-тренеров «Спартак» — «Урал» Дежавю. Судейство снова помешало «Спартаку» обыграть «Урал»
    Все новости спорта

    «Слован» выйдет в четвертьфинал Кубка Конференций?

    «Слован» — «Базель». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига Конференций, 16 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Слован Братислава Прогнозы на Базель Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Слован» — «Базель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Слован» — «Базель»
    16 марта пройдет матч, в котором «Слован» сыграет против «Базеля» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Конференции. Начало — в 20:45 по мск. «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 20:45 Базель Базель
  • Базель
    •

    «Слован»

    Команда отлично провела первый матч 1/8 финала ЛК с «Базелем», сыграв вничью (2:2). «Слован» 2 раза догонял соперника и, как итог, сумел добиться ничейного результата.

    Команда является одним из лидеров словацкого чемпионата. «Слован» всерьез претендует на 1-е место в лиге, что позволяет претендовать на выход в квалификацию Лиги чемпионов. «Слован» отстает от лидера на 4 балла.

    Коэффициенты матча Слован — Базель

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.352.75Фрибет$40
    •

    На групповом этапе Лиги Конференций команда заняла 1-е место, набрав одинаковое количество очков с «Базелем» (11).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних 8-и официальных матчах «Слован» проиграл лишь один раз, 3 раза выиграл и четырежды сыграл вничью. За этот период команда забила 14 голов и 10 пропустила.

    Стоит отметить, что на групповом этапе ЛК «Слован» ни разу не проиграл, а в словацкой Первой лиге уступила только один раз. Команда очень мощно проводит домашние встречи.

    «Базель»

    Команда проводит не лучший сезон. «Базель» имел шанс сделать результат еще в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций со «Слованом», но сыграл вничью, дважды ведя в счете (2:2).

    Команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице швейцарской лиге и отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

  • Рашфорд, Кейн, Пулишич и еще 14 игроков, которые могут возродить проект «Пари Сен-Жермен»
  • После очередного провала в Лиге чемпионов у «ПСЖ» появился серьезный повод для кадровой революции
  • 13/03/2023

    • «Базель» довольно неплохо провел групповой этап ЛК, но занял лишь 2-е место. Команда отдала лидерство в своей группе «Словану». Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги Конференций «Базель» выиграл у турецкого «Трабзонспора» с общим счетом 2:1.

    Команда довольно неплохо выглядела на чужом поле в своей группе. «Базель» выиграл 2 гостевых матча и один раз сыграл вничью, но в швейцарском чемпионате команда победила всего лишь в 5-и встречах на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Базеля» оценивается в 2.80, ничья — в 3.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Перед предстоящим матчем «Слован» набрал отличный ход, а «Базель», вероятно, упустил свою возможность повернуть исход 1/8 финала в свою пользу, сыграв вничью на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — проход «Слована» за 1.85.

    Еще один вариант ставки — тотал 1 больше в первом тайме за 1.84

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Оклахома — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рыбакина — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Алькарас — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Синнер — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Портленд — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
  • Прогноз на матч Финикс — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аризона — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пол — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Слован» выйдет в четвертьфинал Кубка Конференций?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры