16 марта пройдет матч, в котором «Слован» сыграет против «Базеля» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Конференции. Начало — в 20:45 по мск. «Слован» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

Команда отлично провела первый матч 1/8 финала ЛК с «Базелем», сыграв вничью (2:2). «Слован» 2 раза догонял соперника и, как итог, сумел добиться ничейного результата.

Команда является одним из лидеров словацкого чемпионата. «Слован» всерьез претендует на 1-е место в лиге, что позволяет претендовать на выход в квалификацию Лиги чемпионов. «Слован» отстает от лидера на 4 балла.

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На групповом этапе Лиги Конференций команда заняла 1-е место, набрав одинаковое количество очков с «Базелем» (11).

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних 8-и официальных матчах «Слован» проиграл лишь один раз, 3 раза выиграл и четырежды сыграл вничью. За этот период команда забила 14 голов и 10 пропустила.

Стоит отметить, что на групповом этапе ЛК «Слован» ни разу не проиграл, а в словацкой Первой лиге уступила только один раз. Команда очень мощно проводит домашние встречи.

«Базель»

Команда проводит не лучший сезон. «Базель» имел шанс сделать результат еще в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций со «Слованом», но сыграл вничью, дважды ведя в счете (2:2).

Команда располагается на 6-м месте в турнирной таблице швейцарской лиге и отстает от зоны еврокубков на 3 балла.

«Базель» довольно неплохо провел групповой этап ЛК, но занял лишь 2-е место. Команда отдала лидерство в своей группе «Словану». Стоит отметить, что в 1/16 финала Лиги Конференций «Базель» выиграл у турецкого «Трабзонспора» с общим счетом 2:1.

Команда довольно неплохо выглядела на чужом поле в своей группе. «Базель» выиграл 2 гостевых матча и один раз сыграл вничью, но в швейцарском чемпионате команда победила всего лишь в 5-и встречах на чужом поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Слован», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Базеля» оценивается в 2.80, ничья — в 3.40.

Перед предстоящим матчем «Слован» набрал отличный ход, а «Базель», вероятно, упустил свою возможность повернуть исход 1/8 финала в свою пользу, сыграв вничью на своем поле.

Поэтому наши прогноз и ставка — проход «Слована» за 1.85.

Еще один вариант ставки — тотал 1 больше в первом тайме за 1.84