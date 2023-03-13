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    «Лос-Анжелес» начнет без увертюр

    «Лос-Анжелес» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, МЛС, 13 марта 2023 года

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    «Лос-Анжелес» сыграет на своем поле с «Нью-Инглэнд Революшн» в рамках 3-го тура чемпионата США. Матч пройдет 13 марта, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анжелес» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 13 Марта 2023 года
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    «Лос-Анжелес»

    Эта команда новый чемпионат начала вполне успешно. Сейчас «Лос-Анжелес» занимает 4 место, но в случае победы поравняется с лидерами Западной конференции.

    Более того, задачи команды остаются самыми серьезными. И уж, конечно, в родных стенах нужно брать по максимуму очков.

    В стартовом туре чемпионата «Лос-Анжелес» добыл 3 очка. Дома со счетом 3:2 был обыгран «Портленд Тимберс».

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    Очные поединки с «Нью-Инглэнд Революшн» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 сыгранных матчей «Лос-Анжелес» выиграл только раз при четырех паритетах.

    Эта самая виктория над «Нью-Инглэнд Революшн» случилась еще три с половиной года назад. Так что «Лос-Анжелес» явно постарается снова одолеть оппонента.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Эта команда сейчас лидирует в Восточной конференции. «Нью-Инглэнд Революшн» набрал 6 очков в двух матчах.

    «Нью-Инглэнд Революшн» отличается надежными тылами. В стартовых турах команда еще не пропустила ни разу.

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  • 09/03/2023

    • В минувшем туре чемпионата «Нью-Инглэнд Революшн» добыл победу. Дома был уверенно обыгран скромный «Хьюстон Динамо» (3:0).

    До того команда еще и переиграла «Шарлотт». Правда, тот выездной успех получился минимальным.

    «Нью-Инглэнд Революшн» постарается дать бой опытному сопернику. Гости намерены разжиться заветными баллами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лос-Анжелеса» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Нью-Инглэнд Революшн» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.33.

    «Лос-Анжелес» по всем параметрам выглядит сильнее оппонента, и наверняка быстро найдет ключи к воротам гостей.

    Наш прогноз — Победа «Лос-Анжелеса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Лос-Анжелес» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на футбол. «Лос-Анжелес» начнет без увертюр
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