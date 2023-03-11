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    «Наполи» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Италии 11 марта 2023 года

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    «Наполи» уверенно лидирует
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 11 Марта 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:00 Аталанта Аталанта
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    «Наполи»

    Команда в нынешнем сезоне борется за Скудетто, шансы на которое очень велики. «Наполи» на текущий момент имеет гандикап в 15 очков от ближайшего преследователя.

    Более того, в чемпионстве неаполитанцев сомнений уже нет. Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия выдают блестящий сезон.

    Коэффициенты матча Наполи — Аталанта

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  • 1.654.005.00Фрибет$40
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    Правда, в своем предыдущем поединке «Наполи» потерпел поражение. На своем поле команда с минимальным счетом уступила «Лацио» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим «адзурри» одержали семь побед кряду, так что если для неаполитанцев неудача с римлянами не оказалась болезненной, то они будут явным фаворитом.

    «Аталанта»

    «Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице.

    Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью коллектив не дружит.

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    • Свой предыдущий поединок «Аталанта» вновь не записала себе в актив. В домашних стенах клуб сыграл вничью с «Удинезе» (0:0).

    В последних трех матчах дружина Гасперини не выиграла при двух поражениях, так что ей будет сложно рассчитывать на победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Аталанты» оценивается в 5,00, ничья — в 4,10.

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    В девяти из 15 последних матчей хозяев забивала либо одна команда, либо никто.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,01.

    Еще один вариант ставки — «Аталанта» не забьет за 2,48, ведь гости не забивали в четырех из последних шести матчей.

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    «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Наполи» за поражение от «Лацио»?
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