«Наполи» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:00 мск. «Наполи» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Команда в нынешнем сезоне борется за Скудетто, шансы на которое очень велики. «Наполи» на текущий момент имеет гандикап в 15 очков от ближайшего преследователя.

Более того, в чемпионстве неаполитанцев сомнений уже нет. Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия выдают блестящий сезон.

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Правда, в своем предыдущем поединке «Наполи» потерпел поражение. На своем поле команда с минимальным счетом уступила «Лацио» (0:2).

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Перед этим «адзурри» одержали семь побед кряду, так что если для неаполитанцев неудача с римлянами не оказалась болезненной, то они будут явным фаворитом.

«Аталанта»

«Аталанта» не лучшим образом проводит нынешний сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 6-й месте в таблице.

Правда, бергамаски умудрились растерять уже немало очков, что называется, на ровном месте. Со стабильностью коллектив не дружит.

Свой предыдущий поединок «Аталанта» вновь не записала себе в актив. В домашних стенах клуб сыграл вничью с «Удинезе» (0:0).

В последних трех матчах дружина Гасперини не выиграла при двух поражениях, так что ей будет сложно рассчитывать на победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Наполи», коэффициент на победу которого равен 1,69. Успех «Аталанты» оценивается в 5,00, ничья — в 4,10.

В девяти из 15 последних матчей хозяев забивала либо одна команда, либо никто.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,01.

Еще один вариант ставки — «Аталанта» не забьет за 2,48, ведь гости не забивали в четырех из последних шести матчей.