7 марта пройдет матч, в котором «Рединг» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 23:00 по мск. «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

Хозяева не блистали победами, начиная с Нового года. Это предопределило его нынешние позиции — команда идет на 15 месте.

14 февраля «Рединг» победил «Ротерхэм» со счетом 2:1, а уже через тур обыграла опять-таки дома «Блэкпул» (3:1).

Коэффициенты матча Рединг — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 4.403.701.80Фрибет$40

Тем не менее, прошлый тур принес «Роялистам» полное фиаско, ведь на выезде они потерпели разгром со счетом 0:5.

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Две вышеуказанные победы — единственные в последних девяти матчах во всех турнирах при пяти поражениях, что говорит о не лучшей форме клуба.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. И вполне логично, что «Клинки» борются за возвращение в АПЛ.

Сейчас команда находится на втором месте в Чемпионшипе. Правда, отрыв от идущего на 3-м месте «Мидлсбро» составляет четыре очка.

В своем последнем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Блэкберну».

Тем не менее, перед этим у клуба были две победы, включая и сенсационная — над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии, так что гости будут явным фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Шеффилд Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Рединга» оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

В девяти из 15 последних матчей в Чемпионшипе гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» выиграет за 1,87.

Еще один вариант ставки — по крайней мере одна команда не забьет за 1,91, ведь в трех из пяти последних матчей между этими соперниками забивала либо одна команда, либо никто.