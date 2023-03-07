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    Закрепится ли «Шеффилд Юнайтед» на втором месте?

    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, Чемпионшип, 7 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед» борется за выход в АПЛ
    7 марта пройдет матч, в котором «Рединг» сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в поединке 29-го тура Чемпионшипа. Начало — в 23:00 по мск. «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 07 Марта 2023 года
    Рединг
  • Рединг
    •  Рединг 23:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Рединг»

    Хозяева не блистали победами, начиная с Нового года. Это предопределило его нынешние позиции — команда идет на 15 месте.

    14 февраля «Рединг» победил «Ротерхэм» со счетом 2:1, а уже через тур обыграла опять-таки дома «Блэкпул» (3:1).

    Коэффициенты матча Рединг — Шеффилд Юнайтед

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    Тем не менее, прошлый тур принес «Роялистам» полное фиаско, ведь на выезде они потерпели разгром со счетом 0:5.

    Все прогнозы на футбол

    Две вышеуказанные победы — единственные в последних девяти матчах во всех турнирах при пяти поражениях, что говорит о не лучшей форме клуба.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в нынешнем сезоне выглядит весьма привлекательно. И вполне логично, что «Клинки» борются за возвращение в АПЛ.

    Сейчас команда находится на втором месте в Чемпионшипе. Правда, отрыв от идущего на 3-м месте «Мидлсбро» составляет четыре очка.

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    • В своем последнем поединке команда вновь проиграла. На выезде «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Блэкберну».

    Тем не менее, перед этим у клуба были две победы, включая и сенсационная — над «Тоттенхэмом» в Кубке Англии, так что гости будут явным фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Шеффилд Юнайтед», коэффициент на победу которого равен 1,87. Успех «Рединга» оценивается в 4,20, ничья — в 3,60.

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    В девяти из 15 последних матчей в Чемпионшипе гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Шеффилд Юнайтед» выиграет за 1,87.

    Еще один вариант ставки — по крайней мере одна команда не забьет за 1,91, ведь в трех из пяти последних матчей между этими соперниками забивала либо одна команда, либо никто.

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    «Рединг» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на футбол. Закрепится ли «Шеффилд Юнайтед» на втором месте?
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