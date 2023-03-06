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    «Кремонезе» возьмет упорством

    «Сассуоло» — «Кремонезе». Ставки (к. 1.90) и прогноз на Серию А 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Кремонезе»
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    Даниэль Чиофани
    6 марта «Сассуоло» примет «Кремонезе» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча состоится на «Мапей — Читта дель Триколоре» в 20:30 мск. «Сассуоло» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Марта 2023 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 20:30 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Сассуоло»

    За последний месяц хозяева прошли две серьезные проверки, в рамках которых они показали, что они серьезно настроены. При этом место в таблице не позволяет претендовать на какие-либо привилегии в виде еврокубков и т.д.

    Тем не менее победа над «Аталантой» (1:0) является одним из самых приятных результатов в сезоне. В матче с «Наполи» команда не сдала экзамен, но мало кому это удается.

    Коэффициенты матча Сассуоло — Кремонезе

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  • 1.803.704.40Фрибет$40
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    При этом «Сассуоло» набрал очко в игре с «Удинезе» (2:2), а также взял 3 пункта в игре с «Лечче» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    За хозяев в предстоящем матче не сыграет важный игрок основы Доменико Берарди, у которого перебор желтых карточек.

    «Кременозе»

    Гости тоже показали чудеса. Д, результаты у них нестабильные, они борются за спасение, но игры с «Ромой» показали, что их не стоит недооценивать.

    «Кремонезе» выбил «Рому» из Кубка Италии (2:1). В последнем туре команда победила «римлян» с тем же результатом. При этом «тигры» проиграли «Лечче» (0:2) и пропустили 3 от «Наполи» (3:0).

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    • Также «Кремонезе» набрал один балл в Турине, сыграв вничью с «Торино». Игра завершилась со счетом (2:2).

    В списке кадровых потерь полузащитник ротации Микеле Кастаньетти и основной защитник Алекс Феррари.

    Прогноз и ставки

    Котировки на эту встречу даются следующие: 1.86 — победа «Сассуоло», 3.70 — ничья и 4.40 — победа «Кремонезе».

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    Информация для размышлений: 3 из 4 матчей «Сассуоло» в Серии А заканчивались с тотал меньше 2.5. Матч 1-го круга между командами закончился нулевой ничьей.

    Возможно, что игра действительно будет не слишком результативной. Букмекеры тоже так считают. На тотал меньше 2.5 они дают 1.90.

    «Кремонезе» дважды обыграл «Рому» и сейчас его результативность на уровне, как для команды зоны вылета. Возможно, гостей не подведет реализация и они смогут что-то из этого извлечь. Ставка — «Кремонезе» не проиграет за 2.01.

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    «Сассуоло» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. «Кремонезе» возьмет упорством
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