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    Удачная гастроль «Сельты»?

    «Осасуна» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Примера, 6 марта 2023 года

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    Габри Вейга
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Марта 2023 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 23:00 Сельта Сельта
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    «Осасуна»

    Эта команда в нынешнем сезоне не борется за попадание в еврокубки. «Осасуна» на текущий момент находится на 8 позиции в Примере.

    Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 22 раза в 23 матчах. Зато оборона достаточно надежна: всего 23 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Осасуна — Сельта

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    В своем предыдущем поединке «Осасуна» добыла 3 очка. Дома команда минимально одолела крепкий «Атлетик».

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    Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» выиграла и проиграла по 2 раза.

    В двух своих последних матчах «Осасуна» побеждала. Так что игроки команды явно настроены увеличить свою победную серию.

    «Сельта»

    «Сельта» проводит привычно блеклый сезон. Команда находится на 13 месте в таблице, не борясь ни за что серьезное.

    Да и вообще, «Сельта» побеждает с огромной натугой. Плюс бросается в глаза зависимость от формы своего лидера Яго Аспаса, забившего уже 9 мячей в чемпионате.

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    • Правда, свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сельта» разгромила «Вальядолид» (3:0) и этим отдалилась от опасной зоны на 4 очка.

    Наверняка скажется отсутствие в этом матче хавбека Ренато Тапии. Также не появятся на поле защитник Оскар Мингеса и голкипер Агустин Марчесин.

    «Сельта» явно планирует разжиться очками. Опытнейший Яго Аспас и его партнеры явно будут активны у ворот соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Осасуны» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    Фактор Аспаса сыграет свою определяющую роль в удачном для гостей исходе поединка.

    Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Осасуна» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Сельты»?
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