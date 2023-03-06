«Осасуна» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

Эта команда в нынешнем сезоне не борется за попадание в еврокубки. «Осасуна» на текущий момент находится на 8 позиции в Примере.

Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 22 раза в 23 матчах. Зато оборона достаточно надежна: всего 23 пропущенных мяча.

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В своем предыдущем поединке «Осасуна» добыла 3 очка. Дома команда минимально одолела крепкий «Атлетик».

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Матчи с «Сельтой» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» выиграла и проиграла по 2 раза.

В двух своих последних матчах «Осасуна» побеждала. Так что игроки команды явно настроены увеличить свою победную серию.

«Сельта»

«Сельта» проводит привычно блеклый сезон. Команда находится на 13 месте в таблице, не борясь ни за что серьезное.

Да и вообще, «Сельта» побеждает с огромной натугой. Плюс бросается в глаза зависимость от формы своего лидера Яго Аспаса, забившего уже 9 мячей в чемпионате.

Правда, свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сельта» разгромила «Вальядолид» (3:0) и этим отдалилась от опасной зоны на 4 очка.

Наверняка скажется отсутствие в этом матче хавбека Ренато Тапии. Также не появятся на поле защитник Оскар Мингеса и голкипер Агустин Марчесин.

«Сельта» явно планирует разжиться очками. Опытнейший Яго Аспас и его партнеры явно будут активны у ворот соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сельты» предлагают — 2.70.

На викторию «Осасуны» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

Фактор Аспаса сыграет свою определяющую роль в удачном для гостей исходе поединка.

Наш прогноз — Победа «Сельты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.