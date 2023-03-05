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    «Лесники» воспользуются проблемами «Эвертона»

    «Ноттингем Форест» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, АПЛ, 5 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Эвертон»
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    Крис Вуд
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» проводит относительно приличный сезон. Дебютант АПЛ находится на 13 месте в турнирной таблице.

    В 24 матчах чемпионата «лесники» выиграли всего лишь 6 раз. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 18 точных выстрелов.

    В минувшем туре «Ноттингем Форест» вновь потерпел поражение. В выездном матче с «Вест Хэмом» команда не смогла ничего поделать с натиском соперника (4:0).

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    «Лесники» не побеждают уже 3 матча кряду. Быть может, на команду так сильно повлияла неудача в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0)?!

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ноттингем Форест» постарается воспользоваться проблемами «ирисок».

    «Эвертон»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно удручающе. «Эвертон» скромно сражается за сохранение прописки в элите английского футбола.

    «Эвертон» находится на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 1 пункт. Вот только в 25 матчах «ириски» выиграли всего 5 раз.

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    • В предыдущем своем поединке «Эвертон» проиграл. «Ириски» неудачно съездили в гости к лидеру АПЛ «Арсеналу» (4:0).

    Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 25 матчах игроки команды забили всего лишь 17 мячей.

    Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. Мотивации у «Эвертона» громадье, ведь «ириски» не побеждали «лесников» уже 24 года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Эвертона» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.00.

    «Эвертон» имеет заметные проблемы в организации игры, а особенно в плане реализации.

    Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.

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    «Ноттингем Форест» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 05.03.2023. Прогнозы на футбол. «Лесники» воспользуются проблемами «Эвертона»
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