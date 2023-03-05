«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» проводит относительно приличный сезон. Дебютант АПЛ находится на 13 месте в турнирной таблице.
В 24 матчах чемпионата «лесники» выиграли всего лишь 6 раз. Да и результативность хромает на обе ноги: всего 18 точных выстрелов.
В минувшем туре «Ноттингем Форест» вновь потерпел поражение. В выездном матче с «Вест Хэмом» команда не смогла ничего поделать с натиском соперника (4:0).
«Лесники» не побеждают уже 3 матча кряду. Быть может, на команду так сильно повлияла неудача в финале Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0)?!
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Ноттингем Форест» постарается воспользоваться проблемами «ирисок».
«Эвертон»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит откровенно удручающе. «Эвертон» скромно сражается за сохранение прописки в элите английского футбола.
«Эвертон» находится на 18 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 1 пункт. Вот только в 25 матчах «ириски» выиграли всего 5 раз.
В предыдущем своем поединке «Эвертон» проиграл. «Ириски» неудачно съездили в гости к лидеру АПЛ «Арсеналу» (4:0).
Главным бичом команды является откровенно слабая атака. В 25 матчах игроки команды забили всего лишь 17 мячей.
Гости наверняка постараются добыть хотя бы балл. Мотивации у «Эвертона» громадье, ведь «ириски» не побеждали «лесников» уже 24 года.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ноттингем Форест» предлагают — 2.70.
На викторию «Эвертона» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.00.
«Эвертон»
Наш прогноз — Победа «Ноттингем Форест». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.