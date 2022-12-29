«Бешикташ»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Бешикташ» находится на скромном 7 месте в турнирной таблице Суперлиги.
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 14 матчах «орлы» пропустили в свои ворота 19 мячей.
В своем предыдущем поединке «Бешикташ» потерял очередные очки. На выезде команда не смогла одолеть «Газиантеп» (1:1).
Зато «Бешикташ» относительно неплохо атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за игру.
Наверняка в этом матче «орлы» будут активно атаковать. «Бешикташ» настроен подняться в привычную группу лидеров.
«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» в текущем сезоне борется за высокие места. Причем сейчас команда осела на 3 месте турнирной таблицы.
В предыдущем своем поединке «Адана Демирспор» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Карагюмрюк» (2:1).
Вот только побеждает экс-клуб Артема Дзюбы не столь часто. Точнее, лишь в каждом втором совеем поединке: 7 викторий в 14 матчах.
«Адана Демирспор» не блещет в атаке. Результативность команды оставляет желать лучшего: 26 голов в 14 встречах.
«Адана Демирспор» явно будет стремиться зацепиться за очки. К тому же исторически команда традиционно дает бой «орлам».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.83.
На викторию «Адана Демирспора» дают — 4.18, ничья оценена — в 4.18.
«Бешикташ» постарается подняться в группу лидеров, для чего
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.