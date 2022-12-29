«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Бешикташ» находится на скромном 7 месте в турнирной таблице Суперлиги.

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 14 матчах «орлы» пропустили в свои ворота 19 мячей.

В своем предыдущем поединке «Бешикташ» потерял очередные очки. На выезде команда не смогла одолеть «Газиантеп» (1:1).

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Зато «Бешикташ» относительно неплохо атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за игру.

Наверняка в этом матче «орлы» будут активно атаковать. «Бешикташ» настроен подняться в привычную группу лидеров.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» в текущем сезоне борется за высокие места. Причем сейчас команда осела на 3 месте турнирной таблицы.

В предыдущем своем поединке «Адана Демирспор» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Карагюмрюк» (2:1).

Вот только побеждает экс-клуб Артема Дзюбы не столь часто. Точнее, лишь в каждом втором совеем поединке: 7 викторий в 14 матчах.

«Адана Демирспор» не блещет в атаке. Результативность команды оставляет желать лучшего: 26 голов в 14 встречах.

«Адана Демирспор» явно будет стремиться зацепиться за очки. К тому же исторически команда традиционно дает бой «орлам».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.83.

На викторию «Адана Демирспора» дают — 4.18, ничья оценена — в 4.18.

«Бешикташ» постарается подняться в группу лидеров, для чего наверняка активно сыграет в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.