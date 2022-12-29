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    «Бешикташ» — «Адана Демирспор». Прогноз, ставка (к. 2.39) на футбол, Суперлига, 29 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Адана Демирспор»
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    «Бешикташ»
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Адана Демирспором» в рамках 16-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Декабря 2022 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Бешикташ» находится на скромном 7 месте в турнирной таблице Суперлиги.

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 14 матчах «орлы» пропустили в свои ворота 19 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Бешикташ» потерял очередные очки. На выезде команда не смогла одолеть «Газиантеп» (1:1).

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    Зато «Бешикташ» относительно неплохо атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли 27 мячей, что в среднем составляет почти 2 гола за игру.

    Наверняка в этом матче «орлы» будут активно атаковать. «Бешикташ» настроен подняться в привычную группу лидеров.

    «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» в текущем сезоне борется за высокие места. Причем сейчас команда осела на 3 месте турнирной таблицы.

    В предыдущем своем поединке «Адана Демирспор» добыл 3 очка. Дома команда переиграла «Карагюмрюк» (2:1).

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    • Вот только побеждает экс-клуб Артема Дзюбы не столь часто. Точнее, лишь в каждом втором совеем поединке: 7 викторий в 14 матчах.

    «Адана Демирспор» не блещет в атаке. Результативность команды оставляет желать лучшего: 26 голов в 14 встречах.

    «Адана Демирспор» явно будет стремиться зацепиться за очки. К тому же исторически команда традиционно дает бой «орлам».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Адана Демирспора» дают — 4.18, ничья оценена — в 4.18.

    «Бешикташ» постарается подняться в группу лидеров, для чего наверняка активно сыграет в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.78.

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    «Бешикташ» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 29.12.2022. Прогнозы на футбол. В Стамбуле будет голепад!
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