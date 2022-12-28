«Лидс»
Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Лидс» находится лишь на 15 месте, борясь за выживание в АПЛ.
Правда, атакует команда достаточно результативно. В 14 матчах игроки «Лидса» настреляли 22 мяча.
Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити
В своем предыдущем матче «Лидс» проиграл. Причем поражение от «Тоттенхэма» вышло, что называется, хоккейным — 4:3.
«Лидс» еще и провел 3 контрольных матчах. В них команда одержала 2 виктории, уступив лишь «Монако» (2:4).
В этом матче хозяева наверняка постараются добыть хотя бы 1 балл. Последний раз «Лидс» обыгрывал команду Хосепа Гвардиолы полтора года назад.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Нынешнее 2 место не устраивает, да и отставание от «Арсенала» составляет 5 очков.
В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. В матче Кубка английской лиги был обыгран «Ливерпуль» (3:2).
Вот только с надежностью тылов у команды имеются некоторые проблемы. В 14 матчах пропущено 14 мячей.
А вот в атаке подопечные Гвардиолы по-прежнему мощны. Эрлинг Холанн настрелял почти половину голов команды — 18.
В этой встрече «Манчестер Сити» явно будет активно атаковать. Холанн и компания постараются быстро обеспечить гостям преимущество.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.36.
На викторию «Лидса» дают — 8.70, ничья оценена — в 6.05.
Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.