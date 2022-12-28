«Лидс» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Лидс» находится лишь на 15 месте, борясь за выживание в АПЛ.

Правда, атакует команда достаточно результативно. В 14 матчах игроки «Лидса» настреляли 22 мяча.

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В своем предыдущем матче «Лидс» проиграл. Причем поражение от «Тоттенхэма» вышло, что называется, хоккейным — 4:3.

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«Лидс» еще и провел 3 контрольных матчах. В них команда одержала 2 виктории, уступив лишь «Монако» (2:4).

В этом матче хозяева наверняка постараются добыть хотя бы 1 балл. Последний раз «Лидс» обыгрывал команду Хосепа Гвардиолы полтора года назад.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Нынешнее 2 место не устраивает, да и отставание от «Арсенала» составляет 5 очков.

В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. В матче Кубка английской лиги был обыгран «Ливерпуль» (3:2).

Вот только с надежностью тылов у команды имеются некоторые проблемы. В 14 матчах пропущено 14 мячей.

А вот в атаке подопечные Гвардиолы по-прежнему мощны. Эрлинг Холанн настрелял почти половину голов команды — 18.

В этой встрече «Манчестер Сити» явно будет активно атаковать. Холанн и компания постараются быстро обеспечить гостям преимущество.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.36.

На викторию «Лидса» дают — 8.70, ничья оценена — в 6.05.

Команда Гвардиолы не намерена терять очки на ровном месте , особенно в свете отставания в 5 очков от «канониров».

Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.