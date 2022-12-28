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    «Манчестер Сити» учинит разгром «Лидсу»

    «Лидс» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 2.73) на футбол, АПЛ, 28 декабря 2022 года

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    Эрлинг Холанн
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Лидс»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Лидс» находится лишь на 15 месте, борясь за выживание в АПЛ.

    Правда, атакует команда достаточно результативно. В 14 матчах игроки «Лидса» настреляли 22 мяча.

    Коэффициенты матча Лидс — Манчестер Сити

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    В своем предыдущем матче «Лидс» проиграл. Причем поражение от «Тоттенхэма» вышло, что называется, хоккейным — 4:3.

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    «Лидс» еще и провел 3 контрольных матчах. В них команда одержала 2 виктории, уступив лишь «Монако» (2:4).

    В этом матче хозяева наверняка постараются добыть хотя бы 1 балл. Последний раз «Лидс» обыгрывал команду Хосепа Гвардиолы полтора года назад.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. Нынешнее 2 место не устраивает, да и отставание от «Арсенала» составляет 5 очков.

    В предыдущем своем поединке «Манчестер Сити» победил. В матче Кубка английской лиги был обыгран «Ливерпуль» (3:2).

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    • Вот только с надежностью тылов у команды имеются некоторые проблемы. В 14 матчах пропущено 14 мячей.

    А вот в атаке подопечные Гвардиолы по-прежнему мощны. Эрлинг Холанн настрелял почти половину голов команды — 18.

    В этой встрече «Манчестер Сити» явно будет активно атаковать. Холанн и компания постараются быстро обеспечить гостям преимущество.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Лидса» дают — 8.70, ничья оценена — в 6.05.

    Команда Гвардиолы не намерена терять очки на ровном месте, особенно в свете отставания в 5 очков от «канониров».

    Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.73. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.17.

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    «Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» учинит разгром «Лидсу»
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