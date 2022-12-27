«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Эта команда нынешний чемпионат проводит ниже ожиданий. «Манчестер Юнайтед» находится лишь на 5 месте.

Правда, атакуют манкунианцы не столь мощно. В 14 матчах команда Эрика тен Хага забила 20 мячей.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.305.3010.50Фрибет$40

В своем предыдущем матче «Манчестер Юнайтед» добыл викторию. В матче Кубка английской лиги команда переиграла «Бернли» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

«Манчестер Юнайтед» отстает от 3 места на 4 очка. Разумеется, такое положение дел не устраивает амбициозный клуб.

В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Состав у «Манчестер Юнайтеда» крепкий: пора бы давать результат!

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. «Лесники» сражаются лишь за выживание, занимая 18 место в таблице.

В предыдущем своем поединке «Ноттингем Форест» победил. В матче Кубка английской лиги был разгромлен «Блэкберн» (1:4).

Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах забито всего 11 мячей, что является одним из худших показателей в АПЛ.

Да и в обороне команда действует не столь надежно. «Лесники» пропустили в свои ворота уже 30 раз.

В этой встрече «Ноттингем Форест» явно будет пытаться зацепиться за очки. Правда, последняя победа над манкунианцами случилась еще в 1994 году.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.35.

На викторию «Ноттингем Форест» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.70.

Команда тен Хага не намерена терять очки на ровном месте, но и «лесники» мотивированы дать бой манкунианцам .

Наш прогноз — Фора «Ноттингем Форест» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.