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    «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам

    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, АПЛ, 27 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»
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    Кристиан Эриксен
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Ноттингем Форест» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит ниже ожиданий. «Манчестер Юнайтед» находится лишь на 5 месте.

    Правда, атакуют манкунианцы не столь мощно. В 14 матчах команда Эрика тен Хага забила 20 мячей.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест

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    В своем предыдущем матче «Манчестер Юнайтед» добыл викторию. В матче Кубка английской лиги команда переиграла «Бернли» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» отстает от 3 места на 4 очка. Разумеется, такое положение дел не устраивает амбициозный клуб.

    В этом матче хозяева наверняка будут активны в атаке. Состав у «Манчестер Юнайтеда» крепкий: пора бы давать результат!

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» в текущем сезоне смотрится не самым выгодным образом. «Лесники» сражаются лишь за выживание, занимая 18 место в таблице.

    В предыдущем своем поединке «Ноттингем Форест» победил. В матче Кубка английской лиги был разгромлен «Блэкберн» (1:4).

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    • Вот только с реализацией у команды имеются серьезные проблемы. В 15 матчах забито всего 11 мячей, что является одним из худших показателей в АПЛ.

    Да и в обороне команда действует не столь надежно. «Лесники» пропустили в свои ворота уже 30 раз.

    В этой встрече «Ноттингем Форест» явно будет пытаться зацепиться за очки. Правда, последняя победа над манкунианцами случилась еще в 1994 году.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Ноттингем Форест» дают — 10.00, ничья оценена — в 5.70.

    Команда тен Хага не намерена терять очки на ровном месте, но и «лесники» мотивированы дать бой манкунианцам.

    Наш прогноз — Фора «Ноттингем Форест» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.60.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.12.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
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