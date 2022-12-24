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    Останется ли «Фенербахче» на вершине?

    «Трабзонспор» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, Суперлига, 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Фенербахче»
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    Эннер Валенсия
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 19:00 мск. «Трабзонспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Декабря 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Трабзонспор»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Трабзонспор» пока лишь седьмой в турнирной таблице.

    Более того, трабзонцы выиграли лишь 6 матчей из 13. Да и атака явно не блещет: всего 19 забитых мячей.

    В своем предыдущем поединке «Трабзонспор» уверенно победил. В кубковой встрече с «Самсунспором» трабзонцы показали класс (3:0).

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    Зато «Трабзонспор» весьма неплохо обороняется. В 13 матчах пропущено всего лишь 16 мячей.

    Трабзонцы уже почти 2 года не проигрывали «Фенербахче». Даже при текущей диспозиции хозяева явно дадут бой стамбульцам.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Лидерство в Суперлиге сие только подтверждает.

    В предыдущем своем поединке «Фенербахче» выиграл. Причем виктория над «Истанбулспором» (3:1) в Кубке далась команде легко.

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    • Стамбульцы сильны в плане реализации. В 13 матчах игроки команды наколотили уже 36 мячей, 13 из которых записал в свой актив Эннер Валенсия.

    Неплох и бельгиец Миши Батшуайи. Правда, в его активе значится пока только 5 забитых мячей.

    «Фенербахче» явно будет стремиться удержаться на вершине. Состав у команды весьма серьезный, так что ждем от гостей острых атак!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.46.

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    На викторию «Трабзонспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.64.

    Стамбульцы обладают сильным подбором атакующих исполнителей, которые должны обеспечить результат.

    Наш прогноз — Победа «Фенербахче». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.

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