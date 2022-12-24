«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 19:00 мск. «Трабзонспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Трабзонспор» пока лишь седьмой в турнирной таблице.

Более того, трабзонцы выиграли лишь 6 матчей из 13. Да и атака явно не блещет: всего 19 забитых мячей.

В своем предыдущем поединке «Трабзонспор» уверенно победил. В кубковой встрече с «Самсунспором» трабзонцы показали класс (3:0).

Все прогнозы на футбол

Зато «Трабзонспор» весьма неплохо обороняется. В 13 матчах пропущено всего лишь 16 мячей.

Трабзонцы уже почти 2 года не проигрывали «Фенербахче». Даже при текущей диспозиции хозяева явно дадут бой стамбульцам.

«Фенербахче»

«Фенербахче» в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Лидерство в Суперлиге сие только подтверждает.

В предыдущем своем поединке «Фенербахче» выиграл. Причем виктория над «Истанбулспором» (3:1) в Кубке далась команде легко.

Стамбульцы сильны в плане реализации. В 13 матчах игроки команды наколотили уже 36 мячей, 13 из которых записал в свой актив Эннер Валенсия.

Неплох и бельгиец Миши Батшуайи. Правда, в его активе значится пока только 5 забитых мячей.

«Фенербахче» явно будет стремиться удержаться на вершине. Состав у команды весьма серьезный, так что ждем от гостей острых атак!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.46.

На викторию «Трабзонспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.64.

Стамбульцы обладают сильным подбором атакующих исполнителей , которые должны обеспечить результат.

Наш прогноз — Победа «Фенербахче». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.