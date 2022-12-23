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    «Нефтчи» — «Шамахы». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, чемпионат Азербайджана, 23 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Шамахы»
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    Юсуф Лаваль
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Шамахы» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» — «Шамахы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 23 Декабря 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 15:00 Шамахы Шамахы
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Нефтчи» находится на 3 месте в таблице.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Бакинцы пропустили уже 19 раз.

    Коэффициенты матча Нефтчи — Шамахы

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  • 1.324.709.00Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке «Нефтчи» победил. В овертайме бакинцы обыграли «Зирю» (3:1) и прошли в полуфинал Кубка страны.

    Все прогнозы на футбол

    «Нефтчи» крайне нестабилен. Отставание даже от 2 позиции составляет 5 очков, а от лидера — все 12.

    В этом матче хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. Ничего другого «нефтяникам» просто не остается.

    «Шамахы»

    «Шамахы» нынешний сезон проводит не столь уверенно. Текущее 7 место в чемпионате выглядит в этом плане показательным.

    В предыдущем своем поединке «Шамахы» не смогли победить. Дома команда расписала мировую с «Зирей» (0:0).

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    • Главным бичом команды является слабая реализация. В 17 матчах забито всего лишь 14 мячей.

    Да и побеждает команда по огромнейшим праздникам. 2 победы — это показатель на уровне аутсайдера.

    В этой встрече «Шамахы» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы у гостей могут возникнуть на контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Шамахы» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.80.

    Бакинцы наверняка будут действовать с позиции силы, однако проблемы в обороне могут сыграть свою роль.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

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    «Нефтчи» — «Шамахы»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на футбол. Голепад в Баку заказывали?!
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