«Нефтчи»
Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Нефтчи» находится на 3 месте в таблице.
Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Бакинцы пропустили уже 19 раз.
Коэффициенты матча Нефтчи — Шамахы
В своем предыдущем поединке «Нефтчи» победил. В овертайме бакинцы обыграли «Зирю» (3:1) и прошли в полуфинал Кубка страны.
«Нефтчи» крайне нестабилен. Отставание даже от 2 позиции составляет 5 очков, а от лидера — все 12.
В этом матче хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. Ничего другого «нефтяникам» просто не остается.
«Шамахы»
«Шамахы» нынешний сезон проводит не столь уверенно. Текущее 7 место в чемпионате выглядит в этом плане показательным.
В предыдущем своем поединке «Шамахы» не смогли победить. Дома команда расписала мировую с «Зирей» (0:0).
Главным бичом команды является слабая реализация. В 17 матчах забито всего лишь 14 мячей.
Да и побеждает команда по огромнейшим праздникам. 2 победы — это показатель на уровне аутсайдера.
В этой встрече «Шамахы» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы у гостей могут возникнуть на контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.29.
На викторию «Шамахы» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.80.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.