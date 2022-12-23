«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Шамахы» в рамках 18-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 15:00 мск. «Нефтчи» — «Шамахы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Нефтчи» находится на 3 месте в таблице.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Бакинцы пропустили уже 19 раз.

Коэффициенты матча Нефтчи — Шамахы 1X2Новым игрокам 1.324.709.00Фрибет$40

В своем предыдущем поединке «Нефтчи» победил. В овертайме бакинцы обыграли «Зирю» (3:1) и прошли в полуфинал Кубка страны.

Все прогнозы на футбол

«Нефтчи» крайне нестабилен. Отставание даже от 2 позиции составляет 5 очков, а от лидера — все 12.

В этом матче хозяева наверняка будут действовать с позиции силы. Ничего другого «нефтяникам» просто не остается.

«Шамахы»

«Шамахы» нынешний сезон проводит не столь уверенно. Текущее 7 место в чемпионате выглядит в этом плане показательным.

В предыдущем своем поединке «Шамахы» не смогли победить. Дома команда расписала мировую с «Зирей» (0:0).

Главным бичом команды является слабая реализация. В 17 матчах забито всего лишь 14 мячей.

Да и побеждает команда по огромнейшим праздникам. 2 победы — это показатель на уровне аутсайдера.

В этой встрече «Шамахы» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы у гостей могут возникнуть на контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» предлагают — 1.29.

На викторию «Шамахы» дают — 9.70, ничья оценена — в 4.80.

Бакинцы наверняка будут действовать с позиции силы , однако проблемы в обороне могут сыграть свою роль.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.