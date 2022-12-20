В 1/8 финала английского Кубка лиги «Саутгемптон» на своем поле будет принимать «Линкольн Сити». Начало встречи — в 22:45 мск. «Саутгемптон» — «Линкольн Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Команда является аутсайдером английской Премьер-лиги, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» будет бороться за выживание в лиге и еще имеет шансы выиграть Кубок лиги.

«Саутгемптон» не без труда прошел 1/16 финала кубка. Команда лишь в серии пенальти одолела «Шеффилд Уэнсдей» (1:1, 6:5 по пен.) и прошла дальше.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Линкольн Сити 1X2Новым игрокам 1.275.7011.00Фрибет$40

Стоит отметить, что в том матче играл основной состав «Саутгемптона», а единственный мяч в основное время матча забил Джеймс Уорд-Проуз, кстати, тоже с пенальти.

Все прогнозы на футбол

В последних трех матчах в АПЛ у «Саутгемптона» три поражения. Команда уступила «Ливерпулю» (1:3), «Ньюкаслу» (1:4) и «Кристал Пэласу» (0:1). Примечательно, что в последнее время английская команда много пропускает.

Очевидно, что в предстоящем матче с «Линкольн Сити» «Саутгемптон» будет доминировать и превосходить соперника, но также есть риск пропустить опасные контратаки в свои ворота.

«Линкольн Сити»

Эта английская команда выступает в Первой лиге и борется за выход в плей-офф за повышение в классе. «Линкольн» занимает 7-е место в турнирной таблице и отстает от необходимого 6-го всего лишь на 2 балла.

В 1/16 финала Кубка лиги «Линкольн» уверенно переиграл «Бристоль Сити» (1:3) и прошел в 1/8. Команда обеспечила комфортное преимущество в 2 мяча уже на 15-й минуте встречи, что позволило остальное время играть по счету.

Преимущество «Линкольна» в матче с «Саутгемптоном» состоит в том, что на них нет такого давления за результат, как на сопернике. Команда будет играть в свою игру, вторым номером и ждать возможности забить гол.

Последние матчи в Первой лиге у «Линкольна» не задались. Команда проиграла «Шрусбери» (0:2) и сыграла вничью с «Уикомбом» (0:0).

Матч с «Саутгемптоном» отличная возможность поиграть в смелый футбол и попытаться пройти в следующий этап Кубка лиги.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Саутгемтон», коэффициент на победу которых равен 1.28.

Успех «Линкольн Сити» оценивается в 9.80, ничья — в 5.60.

На своем поле «Саутгемптон» должен подойти к матчу ответственно и не пропускать опасные контратаки соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 3.5 больше за 2.40. Еще один вариант ставки — Победа «Саутгемптона» во втором тайме с форой -1.0 за 2.03.