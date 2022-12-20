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    Сможет ли «Линкольн Сити» удивить?

    «Саутгемптон» — «Линкольн Сити». Прогноз, ставки (к. 2.40) на футбол, Кубок лиги, 20 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Линкольн Сити»
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    «Саутгемптон»
    В 1/8 финала английского Кубка лиги «Саутгемптон» на своем поле будет принимать «Линкольн Сити». Начало встречи — в 22:45 мск. «Саутгемптон» — «Линкольн Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 20 Декабря 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:45 Линкольн Сити Линкольн Сити
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Саутгемптон»

    Команда является аутсайдером английской Премьер-лиги, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» будет бороться за выживание в лиге и еще имеет шансы выиграть Кубок лиги.

    «Саутгемптон» не без труда прошел 1/16 финала кубка. Команда лишь в серии пенальти одолела «Шеффилд Уэнсдей» (1:1, 6:5 по пен.) и прошла дальше.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Линкольн Сити

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  • 1.275.7011.00Фрибет$40
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    Стоит отметить, что в том матче играл основной состав «Саутгемптона», а единственный мяч в основное время матча забил Джеймс Уорд-Проуз, кстати, тоже с пенальти.

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    В последних трех матчах в АПЛ у «Саутгемптона» три поражения. Команда уступила «Ливерпулю» (1:3), «Ньюкаслу» (1:4) и «Кристал Пэласу» (0:1). Примечательно, что в последнее время английская команда много пропускает.

    Очевидно, что в предстоящем матче с «Линкольн Сити» «Саутгемптон» будет доминировать и превосходить соперника, но также есть риск пропустить опасные контратаки в свои ворота.

    «Линкольн Сити»

    Эта английская команда выступает в Первой лиге и борется за выход в плей-офф за повышение в классе. «Линкольн» занимает 7-е место в турнирной таблице и отстает от необходимого 6-го всего лишь на 2 балла.

    В 1/16 финала Кубка лиги «Линкольн» уверенно переиграл «Бристоль Сити» (1:3) и прошел в 1/8. Команда обеспечила комфортное преимущество в 2 мяча уже на 15-й минуте встречи, что позволило остальное время играть по счету.

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    • Преимущество «Линкольна» в матче с «Саутгемптоном» состоит в том, что на них нет такого давления за результат, как на сопернике. Команда будет играть в свою игру, вторым номером и ждать возможности забить гол.

    Последние матчи в Первой лиге у «Линкольна» не задались. Команда проиграла «Шрусбери» (0:2) и сыграла вничью с «Уикомбом» (0:0).

    Матч с «Саутгемптоном» отличная возможность поиграть в смелый футбол и попытаться пройти в следующий этап Кубка лиги.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Саутгемтон», коэффициент на победу которых равен 1.28.

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    Успех «Линкольн Сити» оценивается в 9.80, ничья — в 5.60.

    На своем поле «Саутгемптон» должен подойти к матчу ответственно и не пропускать опасные контратаки соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 3.5 больше за 2.40. Еще один вариант ставки — Победа «Саутгемптона» во втором тайме с форой -1.0 за 2.03.

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    «Саутгемптон» — «Линкольн Сити»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.12.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Линкольн Сити» удивить?
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