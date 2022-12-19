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    «Огурцы» прервут удачную серию арагонцев и продлят свою

    «Леганес» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Испании, 19 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Сарагоса»
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    «Леганес»
    В понедельник, 19 декабря, в заключительном поединке 21-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Декабря 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 23:00 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    «Леганес» в турнирной таблице Сегунды с 27 баллами находится в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на пять пунктов. У клуба из пригорода Мадрида семь викторий, шесть ничьих и семь поражений.

    «Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

    Коэффициенты матча Леганес — Сарагоса

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    В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще пять раз он сыграл вничью и отпраздновал шесть викторий. Сейчас у команды 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было всего четыре виктории. Причем три последние матча завершились мировыми исходами.

    Все прогнозы на футбол

    У «Леганеса» неплохая домашняя статистика. Коллектив выиграл пять встреч из десяти проведенных при трех мировых исходах и таком же количестве фиаско.

    «Сарагоса»

    «Сарагоса» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на пару строк ниже, чем предстоящий противник, имея на два очка в активе меньше.

    На счету у команды шесть победных результатов, семь ничьих и столько же проигрышей. Вот уже как в пяти последних поединках первенства страны арагонцы не знают горечи поражений.

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    • В этот удачный период они расписали три мировых исхода и добились двух викторий. Одна из побед пришлась как раза на прошлый тур, когда на своем поле была разгромлена «Уэска» со счетом 3:0.

    Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» потерпела пять поражений за десять проведенных встреч, добилась двух викторий и расписала три мировые.

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    «Леганес» удачно играет против «Сарагосы», выиграв пять последних очных игр, в том числе и в прошлом сезоне — 2:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.40, победа «Сарагоса» — 3.24, ничья — 3.02.

    Обе команды набрали неплохую форму в последнее время и уже давно не проигрывают. Однако в этом сражении ждем, что арагонцы прервут свою удачную серию, ведь они очень плохо выступают против «огурцов» в последнее время, да и проведут поединок на выезде. В общем, ставим на викторию хозяев.

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    «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. «Огурцы» прервут удачную серию арагонцев и продлят свою
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