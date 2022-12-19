В понедельник, 19 декабря, в заключительном поединке 21-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» в турнирной таблице Сегунды с 27 баллами находится в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на пять пунктов. У клуба из пригорода Мадрида семь викторий, шесть ничьих и семь поражений.

«Огурцы» очень плохо начали данный чемпионат и даже некоторое время шли в зоне вылета. Однако с середины сентября дела у них пошли значительно лучше и они существенно продвинулись по турнирке.

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В этот удачный период коллектив потерпел только одну неудачу, еще пять раз он сыграл вничью и отпраздновал шесть викторий. Сейчас у команды 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было всего четыре виктории. Причем три последние матча завершились мировыми исходами.

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У «Леганеса» неплохая домашняя статистика. Коллектив выиграл пять встреч из десяти проведенных при трех мировых исходах и таком же количестве фиаско.

«Сарагоса»

«Сарагоса» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на пару строк ниже, чем предстоящий противник, имея на два очка в активе меньше.

На счету у команды шесть победных результатов, семь ничьих и столько же проигрышей. Вот уже как в пяти последних поединках первенства страны арагонцы не знают горечи поражений.

В этот удачный период они расписали три мировых исхода и добились двух викторий. Одна из побед пришлась как раза на прошлый тур, когда на своем поле была разгромлена «Уэска» со счетом 3:0.

Вне родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» потерпела пять поражений за десять проведенных встреч, добилась двух викторий и расписала три мировые.

«Леганес» удачно играет против «Сарагосы», выиграв пять последних очных игр, в том числе и в прошлом сезоне — 2:1 и 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 2.40, победа «Сарагоса» — 3.24, ничья — 3.02.

Обе команды набрали неплохую форму в последнее время и уже давно не проигрывают. Однако в этом сражении ждем, что арагонцы прервут свою удачную серию, ведь они очень плохо выступают против «огурцов» в последнее время, да и проведут поединок на выезде. В общем, ставим на викторию хозяев.