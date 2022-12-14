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    «Гент» обставит голландцев

    «Гент» — «Херенвен». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, товарищеский матч, 14 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Херенвен»
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    Уго Кейперс
    «Гент» сыграет на своем поле с «Херенвеном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 16:00 мск. «Гент» — «Херенвен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 14 Декабря 2022 года
    Гент
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    •  Гент 16:00 Херенвен Херенвен
  • Херенвен
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    «Гент»

    Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Гент» находится лишь на 5 месте в своем чемпионате.

    При этом «Гент» на 6 очков отстает от идущего вторым «Юниона». Да и оборона относительно надежна — 18 пропущенных мячей.

    А вот атака команды смотрится относительно монолитно. В 17 матчах забито 32 мяча, но только проигрывает «Гент» частенько — 5 матчей.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Гент» учинил разгром «Кортрейку» (0:4).

    В этом поединке «Гент» наверняка будет активно атаковать. Хочется же продлить свою победную серию, насчитывающую уже 4 поединка.

    «Херенвен»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает явно неблестяще. В чемпионате Нидерландов «Херенвен» идет лишь на 8 позиции.

    Вот только с результативностью у команды полный швах. В 14 матчах своего чемпионата игроки «Херенвена» забили всего 16 мячей.

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    • Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 14 матчах пропущено всего 13 мячей.

    Свой последний матч «Херенвен» проиграл. Команда по всем статьям уступила другому бельгийскому клубу «Генку» (3:1).

    В этом поединке команда постарается дать бой бельгийцам. «Херенвен» способен проявить свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Херенвена» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.96.

    «Гент» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке, да и соперник в последнем своем контрольном матче выглядел неуверенно.

    Наш прогноз — Победа «Гента». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.09.

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    «Гент» — «Херенвен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.12.2022. Прогнозы на футбол. «Гент» обставит голландцев
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