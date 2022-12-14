«Гент»
Эта команда нынешний сезон проводит не лучшим образом. «Гент» находится лишь на 5 месте в своем чемпионате.
При этом «Гент» на 6 очков отстает от идущего вторым «Юниона». Да и оборона относительно надежна — 18 пропущенных мячей.
А вот атака команды смотрится относительно монолитно. В 17 матчах забито 32 мяча, но только проигрывает «Гент» частенько — 5 матчей.
Свой последний поединок команда провела успешно. На выезде «Гент» учинил разгром «Кортрейку» (0:4).
В этом поединке «Гент» наверняка будет активно атаковать. Хочется же продлить свою победную серию, насчитывающую уже 4 поединка.
«Херенвен»
В нынешнем сезоне эта команда выступает явно неблестяще. В чемпионате Нидерландов «Херенвен» идет лишь на 8 позиции.
Вот только с результативностью у команды полный швах. В 14 матчах своего чемпионата игроки «Херенвена» забили всего 16 мячей.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 14 матчах пропущено всего 13 мячей.
Свой последний матч «Херенвен» проиграл. Команда по всем статьям уступила другому бельгийскому клубу «Генку» (3:1).
В этом поединке команда постарается дать бой бельгийцам. «Херенвен» способен проявить свои лучшие качества.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гента» предлагают — 2.00.
На викторию «Херенвена» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.96.
«Гент» наверняка
Наш прогноз — Победа «Гента». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.09.