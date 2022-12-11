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    Продлит ли «Палермо» беспроигрышную серию?

    СПАЛ — «Палермо». Ставки (к. 2.15) и прогноз на Серию Б 11 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на СПАЛ — «Палермо»
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    Маттео Брунори
    В матче 17-го тура чемпионата Италии (Серия Б) СПАЛ примет «Палермо» на поле стадиона «Паоло Мацца» (Феррара). Начало игры в 17:00 мск. СПАЛ — «Палермо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 11 Декабря 2022 года
    СПАЛ
  • Феррара
    •  СПАЛ 17:00 Палермо Палермо
  • Италия. Серия B
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    СПАЛ

    За 16 туров клуб набрал всего 16 очков и пока что он занимает 16-е место, находясь в зоне стыков.

    В прошлом туре СПАЛ прервал свою серию поражений из трех матчей. Хозяева разошлись нулевой ничьей с «Перуджей». К слову, ничьих у них больше всего — 7.

    До этого команда добила количество поражение до шести результатов. Она проиграла «Беневенто» (1:2), «Брешии» (0:2) и «Модене» (2:3).

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    В домашних стенах СПАЛ не побеждает уже 3 тура подряд, имея ничью и 2 поражения.

    «Палермо»

    У гостей ситуация будет получше. Они идут на 13-м месте. За аналогичный период времени команда набрала 19 очков. У нее 5 побед, 4 ничьи и 7 поражений.

    В прошлом туре «Палермо» сыграл вничью «Комо». Встреча завершилась нулевой ничьей. Перед этим «горожане» обыграли «Беневенто», забив один единственный мяч в игре.

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    • Последнее поражение у гостей было 27 ноября, когда они на своем поле минимально проиграли «Венеции».

    «Палермо» больше любит скромные поединки. В 4 из 5 матчей с участием команды забивалось не больше гола.

    Прогноз и ставка

    2.44 и 3.15 — такие котировки дают букмекеры на победу одной и другой команды в этом матче.

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    Больше в этом случае можно быть уверенным в тоталах. Обе команды любят суховатые поединки. Особенно это касается гостей, у которых чаще всего забивалось не больше гола за игру.

    В этом случае ставка на тотал меньше 2 может быть оправдана. Коэффициент составляет 2.15.

    Если смотреть на результаты, то у «Палермо» виден небольшой просвет. Команда выиграла 2 из 3 матчей на выезде. Рекомендуется взять вариант с нулевой форой на гостей за 2.13.

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