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    Лидеры Серии Б поделят между собой очки

    «Реджина» — «Фрозиноне». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, чемпионат Италии, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реджина» — «Фрозиноне»
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    Футболист «Фрозиноне»
    В рамках 16-го тура испанской Серии Б «Реджина» на своем поле сыграет против «Фрозиноне». Поединок пройдет 8 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Реджина» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 08 Декабря 2022 года
    Реджина
  • Италия. Серия B
    •  Реджина 17:00 Фрозиноне Фрозиноне
  • Италия. Серия B
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    «Реджина»

    В этом сезоне «Реджина» имеет хороший шанс вернуться в элиту итальянского футбола. По итогам 15 туров команда идет второй в турнирной таблице, имея на счету 29 зачетных пунктов.

    От лидера «амарантовые» отстают на три очка, а ближайший преследователь отстает на шесть баллов. Коллектив смог отпраздновать девять викторий, четыре поединка проиграл и расписал две мировые.

    К данной же игре клуб из города Реджо-ди-Калабрия подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписал две мировые и трижды победил. Одна из викторий состоялась в прошлом туре — в гостях над преследователем «Брешией» 2:0.

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    В текущем первенстве «Реджина» на своем поле выиграла пять встреч из семи проведенных при одном фиаско и ничьей. Причем забила больше всех в домашних поединках — 19 мячей.

    «Фрозиноне»

    «Фрозиноне», который еще пару лет тому назад выступал в Серии А, вполне может вернуться туда по итогам этого сезона. Сейчас он с 3-очковым отрывом возглавляет турнирку Серии Б.

    «Канарейки» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать десять викторий, три встречи они еще проиграли и расписали два мировых результата. Пропустили меньше всех — десять голов.

    Календарь и таблица Серии А

    Вот уже как восемь поединков подряд коллектив не знает горечи поражений. Сперва в данном отрезке он добился шести выигрышей, после чего поделил очки с «Кальяри» 2:2 дома и «Зюттироль» 1:1 на выезде.

    Вне родных стен «Фрозиноне» не особо успешен. У команды три фиаско за восемь проведенных игр, одна ничья и четыре виктории. Но вот уже как четыре матча в гостях коллектив не уступает.

    За последние два сезона «Фрозиноне» ни разу не проиграл «Реджине», выиграв два раза и дважды сыграв вничью, пропустив в этих противостояниях только один гол.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Реджины» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Фрозиноне» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.05.

    От встречи двух лидеров Серии Б вполне можно ожидать мирового исхода,учитывая их отличную форму и неуступчивость. В общем, прогнозируем здесь ничью.

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    «Реджина» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Лидеры Серии Б поделят между собой очки
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