В рамках 16-го тура испанской Серии Б «Реджина» на своем поле сыграет против «Фрозиноне». Поединок пройдет 8 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Реджина» — «Фрозиноне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реджина»

В этом сезоне «Реджина» имеет хороший шанс вернуться в элиту итальянского футбола. По итогам 15 туров команда идет второй в турнирной таблице, имея на счету 29 зачетных пунктов.

От лидера «амарантовые» отстают на три очка, а ближайший преследователь отстает на шесть баллов. Коллектив смог отпраздновать девять викторий, четыре поединка проиграл и расписал две мировые.

К данной же игре клуб из города Реджо-ди-Калабрия подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписал две мировые и трижды победил. Одна из викторий состоялась в прошлом туре — в гостях над преследователем «Брешией» 2:0.

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В текущем первенстве «Реджина» на своем поле выиграла пять встреч из семи проведенных при одном фиаско и ничьей. Причем забила больше всех в домашних поединках — 19 мячей.

«Фрозиноне»

«Фрозиноне», который еще пару лет тому назад выступал в Серии А, вполне может вернуться туда по итогам этого сезона. Сейчас он с 3-очковым отрывом возглавляет турнирку Серии Б.

«Канарейки» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать десять викторий, три встречи они еще проиграли и расписали два мировых результата. Пропустили меньше всех — десять голов.

Календарь и таблица Серии А

Вот уже как восемь поединков подряд коллектив не знает горечи поражений. Сперва в данном отрезке он добился шести выигрышей, после чего поделил очки с «Кальяри» 2:2 дома и «Зюттироль» 1:1 на выезде.

Вне родных стен «Фрозиноне» не особо успешен. У команды три фиаско за восемь проведенных игр, одна ничья и четыре виктории. Но вот уже как четыре матча в гостях коллектив не уступает.

За последние два сезона «Фрозиноне» ни разу не проиграл «Реджине», выиграв два раза и дважды сыграв вничью, пропустив в этих противостояниях только один гол.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Реджины» предлагают — 2.58.

На викторию «Фрозиноне» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.05.

От встречи двух лидеров Серии Б вполне можно ожидать мирового исхода,учитывая их отличную форму и неуступчивость. В общем, прогнозируем здесь ничью.